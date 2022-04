Qual è il Valore RTP di una Slot Machine?

Una volta che si superano le basi delle slot e si decide di scoprirne di più, il termine più comune in cui ci si imbatte è RTP. Per i principianti, potrebbe essere difficile capire cos’è il valore RTP di una slot machine, e ci sono anche molte idee sbagliate su questo termine. Oggi, risponderemo alle domande più comuni relative al termine e approfondiremo la sua importanza per i giocatori di https://rabona.com/it/games e di altri siti di gioco.

Cosa Significa RTP?

RTP sta per Return-To-Player. Quando lo spieghiamo, non possiamo evitare di coprire un termine più popolare, il margine della casa. Il margine della casa di un gioco è il vantaggio matematico del casinò sul giocatore che garantisce l’afflusso stabile di profitti alla società di gioco. Ogni singolo gioco è progettato in modo da garantire al casinò di vincere a lungo termine, e il margine della casa è la percentuale media della somma totale delle scommesse che il casinò vincerà.

Il Return-To-Player è l’esatto opposto del margine della casa, cioè è la quota di tutti i fondi che sono stati scommessi su una specifica slot machine restituita ai giocatori come vincita. Il margine della casa raramente supera il 10% per le slot, il che significa che i valori RTP delle pokie sono di solito superiori al 90%. Una macchina è considerata ben pagante se il suo valore RTP è superiore al 97%.

Qual è l’Effetto dell’RTP sui Propri Risultati?

I giocatori esperti preferiscono che i numeri siano dalla loro parte, quindi di solito cercano giochi con alti valori di RTP. Tuttavia, questo approccio è completamente inutile, poiché questo valore avrà un effetto insignificante sui tuoi risultati. Per far sì che i tuoi risultati corrispondano effettivamente al valore RTP del gioco, dovrai fare più di 10.000 giri su una singola macchina. Naturalmente, scegliere il gioco con un valore RTP più alto non può far male, ma raccomandiamo di non dargli la priorità rispetto ad altre qualità di slot.

Quali Sono le Slot che Pagano Meglio?

Per rispondere a questa domanda comune, è necessario fare prima alcune precisazioni, poiché ci sono molteplici modi di interpretare la qualità Best-Paying di una slot machine. Uno degli approcci è quello di confrontarle in base alla somma più alta che si può vincere su una slot. In questo caso, le slot con jackpot progressivo sono facilmente le più paganti. Un altro approccio è quello di confrontare i risultati medi su diverse macchine e scegliere quelle che pagano di più, ed è qui che entra in gioco l’RTP. In questa sezione, passeremo brevemente in rassegna i giochi con i più alti valori di RTP portati da diversi fornitori di software.

Goblin’s Cave di Playtech

Rilasciato nel 2007, questo successo di tutti i tempi della Playtech presenta un valore RTP del 99,32%. Questo è un grande risultato, e anche le ultime uscite dei fornitori leader del settore non si avvicinano nemmeno a questo valore.

Ugga Bugga di Playtech

Un altro classico pokie di Playtech è stato rilasciato un anno prima della slot Goblin’s Cave e si chiama Ugga Bugga. Ha un valore RTP del 99,17%, e ti permette di godere di dieci linee di pagamento su tre bobine.

Mega Joker di NetEnt

NetEnt è uno dei fornitori di software più popolari nel settore, e la sua slot Mega Joker merita sicuramente un posto nella nostra lista con il suo valore RTP del 99,00%. Il gioco è stato rilasciato nel 2013 e presenta una classica griglia 3×3 con cinque linee di pagamento.

Cosmic Quest: Mystery Planets di Rival

I casinò con slot di Rival Gaming sono abbastanza rari oggi, ma i punter più entusiasti si divertono ancora a giocare a questo successo del 2009. Il valore Return-To-Player di Cosmic Quest è del 98,90%, e il gioco ha cinque bobine con fino a venti linee di pagamento su cui creare combinazioni.

Pixies of the Forest 2 di IGT

IGT è un altro importante fornitore nella nostra lista, e questo sequel della sua popolarissima slot Pixies of the Forest è stato rilasciato nel 2019. È l’ultima uscita nella nostra lista, e il suo valore RTP del 98,93% la rende una delle slot più notevoli degli ultimi anni. Il gioco ha anche un enorme 99 linee di pagamento per te da godere.

The Catfather di Pragmatic Play

L’ultimo gioco della nostra lista è stato rilasciato da Pragmatic Play nel 2016. Ha una griglia 3×5 con nove linee di pagamento e un RTP del 98,10%. È il gioco meglio pagante di questo popolare fornitore di software, quindi merita sicuramente la tua attenzione.