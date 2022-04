Gaming, quali sono i migliori smartphone per giocare online

Sembra ormai strana la nostra vita senza di loro: gli smartphone sono un elemento essenziale e che arricchiscono le nostre giornate. Che sia per guardare un film, leggere le ultime news dal mondo, comprare un vestito o semplicemente chattare, gli attuali dispositivi mobili hanno creato una vera e propria dipendenza. Si può dire che hanno tutta la nostra vita a portata di un click.

Sono ottimi strumenti anche per passare il proprio tempo a giocare con gli ultimi titoli presenti sui vari store dei dispositivi. Va sempre più di moda usare il proprio smartphone per divertirsi con i giochi dell’ultimo momento, come eFootball, Call of Duty e tanti altri. Certamente non titoli semplice da supportare per un device e che tengono incollati ore ed ore gli appassionati allo schermo. Non solo videogiochi, perché negli ultimi due anni, anche a causa della pandemia e delle continue restrizioni, sono spopolati i siti di giochi online, con le intramontabili slot machine in versione digitale. Sul web è possibile reperire una lista con i Migliori Casinò Mobile AAMS, in modo da essere sempre aggiornati con le piattaforme più sicure e divertenti.

Le caratteristiche da possedere

Viene spontaneo ora chiedersi, ma quali sono gli smartphone adatti al gaming? Ovviamente non tutti i device sono adatti a questa pratica e bisogna acquistare quello giusto alle proprie esigenze. Se si desidera avere una console portatile nel palmo della propria mano è opportuno adocchiare una serie di caratteristiche.

La prima è senza dubbio la potenza. Ogni singolo prodotto tecnologico dedito ai videogame deve essere estremamente potente per poter supportare i giochi. Ecco quindi che gli smartphone devono avere processori veloci, cioè capaci di elaborare quantità di dati in frazioni di secondo, andando a rendere incredibile l’esperienza di gioco. Questo concetto non va scisso dalla parte grafica: le GPU, l’unità di elaborazione grafica, di ultima generazione sono in grado di generare immagini strabilianti, con relative immersione del giocatore.

Tutto quello che viene processato dalla GPU finisce sullo schermo. Un elemento che spesso non viene preso in considerazione dai gamer, ma che in realtà risulta essere fondamentale: lo schermo. Essere in possesso di un telefono con un cristallo nitido aumenta sensibilmente l’esperienza del gioco. I dettagli sono visibili in maniera realistica. Maggiore sarà la frequenza d’aggiornamento, maggiore sarà la sensazione visiva, con le immagini molto più fluide.

Il design degli smartphone da gaming

Ultimo aspetto e non per questo meno importante è il design. Questi hanno l’aspetto di vere e propri aggeggi futuristici, capaci di risolvere qualsiasi difficoltà, come quella relativa al calore. Questa è tra le lotte più dure che uno sviluppatore deve affrontare, cercando possibili soluzioni per evitare che il telefono si scaldi durante le sessioni di gioco. Ecco quindi che in questi speciali smartphone troviamo ventole e dissipatori passivi, capaci di raffreddare durante l’utilizzo il device e permettere un’esperienza di gioco ottimale.

Ora viene da chiedersi perché comprare proprio un cellulare del genere quando si possiede già una console o un pc da gaming? La risposta risiede nella parola comodità. Avere a disposizione un dispositivo mobile del genere permette ai videogiocatori di giocare ai propri titoli preferiti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, riprendendo dall’ultimo salvataggio effettuato. Inoltre con l’ultima tecnologia cross-platform, uscita di pari passo con la tecnologia cross-gen, è possibile iniziare una partita su console e continuarla sullo smartphone mentre si esce fuori a fare la spesa.

Di seguito una lista di cinque smartphone da gaming consigliati (non sono in ordine di importanza):

ASUS ROG Phone 5 / 5s Pro;

Samsung Galaxy S21 Ultra;

Apple iPhone 13 Pro Max;

Realme GT;

Lenovo Legion Phone Duel