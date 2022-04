Due modelli di casinò nel mondo digitale

Se si nominasse il gioco d’azzardo, a molti verrebbero in mente i vialoni illuminati nella notte di Las Vegas o i vicoli arrampicati nelle colline di Macao o ad altri le sordide bische clandestine nelle calli dei racconti di Giacomo Casanova. A pochi verrebbe invece in mente di associare questo termine al mondo delle app e della tecnologia. L’aura di magia dei tavoli da gioco rappresenta infatti, nell’immaginario collettivo, un luogo esclusivo e accessibile solo a pochi e magari anche solo una volta nella vita. Difficile pensare che un oggetto di uso comune come uno smartphone possa aprire le porte del mondo delle scommesse e renderle accessibili sempre e da qualsiasi luogo. La realtà, in questo caso, si dimostra ancora più ardita della fantasia, come l’esempio di una piattaforma famosa del calibro di 20bet casino dimostra.

Catturare nuovi utenti per le sale tradizionali e i loro equivalenti in rete non potrebbe basarsi su metodi più diversi. Venezia non necessita certo di introduzioni: una delle città più spettacolari del mondo e la sede del primo casinò del mondo. Non parliamo poi di Atlantic City, capitale americana della sregolatezza fin dai tempi del Proibizionismo e protagonista di film e serie Netflix di successo. Una sala da gioco con sede in una di queste mete di fama mondiale può contare su un pool di turisti interessati a visitarle e nello stato d’animo vacanziero giusto per una serata alle slot.

Sulla rete concorrono invece migliaia di piattaforme dedicate al gioco d’azzardo senza alcun vantaggio l’una sull’altra, fatta eccezione per realtà già consolidate, come Lottomatica o Admiral in Italia, che hanno creato un’entità parallela per il gioco virtuale. L’utenza è volubile e basta una piccola problematica tecnica, un sito che offre bonus migliori o una slot mancante a determinare la perdita di un iscritto. Oltre a elaborare offerte continue per fidelizzare i giocatori, le piattaforme che operano sulla rete devono anche conquistarne la fiducia con licenze governative e trasparenza nelle proprie operazioni. Sezioni che spiegano nel dettaglio e in modo trasparente il meccanismo di distribuzione delle vincite, il funzionamento delle slot machine e le regole del gioco responsabile contribuiscono tutte a creare un’immagine professionale e autorevole, come l’eleganza degli specchi di Ca’ Vendramin Calergi a Venezia.

Essere situate in località turistiche offre alle sale tradizionali infinite opportunità di marketing grazie a collaborazioni reciproche con ristoranti, alberghi, tour operator e altre attività commerciali dell’indotto. Con sconti speciali, omaggi e upgrade VIP, i bonus offerti ai visitatori li fidelizzano in modo personalizzato, garantendosi l’esclusiva. Le maglie della rete sono invece molto più larghe e le promozioni necessariamente spersonalizzate e simili tra loro, come la classica coppia denaro extra e giri gratis a ogni ricarica. Sono la varietà dei software a disposizione degli utenti, il numero di eventi sportivi o le quote live a fare davvero la differenza al momento di scegliere una piattaforma rispetto a un’altra. Molto importanti anche i servizi di contorno, come l’assistenza clienti multilingue e disponibile 24 ore su 24, la mancanza della quale ha portato alla bancarotta decine di siti dedicati al gioco d’azzardo.

Attirare un nuovo utente con un generoso di bonus di benvenuto è solo il primo passo di una strada in salita verso la fidelizzazione. Con un marketing bombardante e migliaia di alternative, è sufficiente perdere l’interesse dei giocatori anche solo per pochi minuti per vederseli sfuggire verso altri lidi. Ecco perché le piattaforme più intelligenti hanno creato programmi VIP con cashback sempre più alti e premi esclusivi, a patto che gli iscritti continuino a effettuare puntate e accumulare punti. Molto popolari anche le gare con jackpot, che fanno leva sulla competitività e sul desiderio di scalare la classifica. Superato questo scoglio, i problemi gestionali di un casinò online sono irrisori rispetto a quelli di una sala tradizionale. Si pensi solo agli enormi risparmi del non avere un edificio o dipendenti, fatta eccezione per il servizio di assistenza e di un buon team di sviluppatori. È risaputo, infatti, che le vincite del gioco online sono molto più alte, così come le quote sportive.

La rete ha messo in pensione le iconiche fiche dei film di James Bond in favore delle tecnologie più recenti per venire incontro a una clientela sempre più digitale e globale. I metodi di pagamento preferiti possono essere collegati al proprio account sulla piattaforma di gioco grazie a integrazioni che permettono di trasferire denaro dentro e fuori dai portafogli elettronici in modo istantaneo. Non si tratta solo delle classiche carte di credito, che per gli italiani spesso includono anche le prepagate delle banche e PostePay, ma anche di e-wallet come PayPal o Skrill e di moneta elettronica come Bitcoin e le tante altre valute blockchain che si sono consolidate negli anni, come Ethereum o Tether.

A chi si chiede se sia giunto il momento di suonare il requiem per i casinò tradizionali e avvolgere nei cassetti i velluti di Montecarlo, la risposta è un risoluto no. Le due modalità continuano e continueranno a coesistere e a complementarsi l’una con l’altra grazie a un’offerta distinta che le rende entrambe appetibili. Chi è alla ricerca di sensazioni e di un’esperienza unica continuerà a passeggiare in smoking o vestito da sera per i corridoi di Ca’ Vendramin Calergi, rivolgendosi poi alla propria app di fiducia per un’altra partita a blackjack o un giro di roulette una volta ritornato al tran-tran quotidiano.