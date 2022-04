Cose che i nuovi arrivati devono sapere sul baccarat da casino live

Il Baccarat è il più sofisticato di tutti i giochi d’azzardo. Prima era usato solo nei castelli reali, era giocato da monarchi e dal loro entourage, poi da nobili e ricchi industriali. Il Baccarat è associato all’esclusività e alle alte puntate. Ecco perché i membri del casino live selezionano questi giochi tra tutte le offerte di https://librabet.com/it/games/live-casino. Per aumentare le tue possibilità, impara come è apparso il baccarat e segui questi consigli.

Come è Apparso il Baccarat

Il baccarat è un gioco di casino live che ha molti predecessori. La sua forma più antica fu scoperta dagli storici nell’Italia medievale. Allora le carte dei Tarocchi erano usate per tale gioco. Un gioco con regole simili esisteva in Francia ai tempi di Carlo VIII, era nel lontano XV secolo. Il Baccarat divenne popolare dopo la prima guerra mondiale. Poi è apparso in quasi tutti i casinò terrestri francesi.

Dopo un po’, ci furono molte varianti del baccarat con nomi diversi. In Sud America, era chiamato Punto Banco. Da lì si trasferì a Cuba, e poi a Las Vegas. Il gioco arrivò negli Stati Uniti alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso.

Regole di Base del Baccarat

Ci sono diversi tipi di baccarat per i giocatori, i più comuni dei quali sono:

● Classico;

Francese;

Mini;

Punto Banco.

Le regole di questo gioco di casino live sono semplici. Devi ottenere un certo numero di punti dal nove in giù. Chi ha più punti vince. Gli altri giocatori possono scommettere su chi pensano vincerà o su un pareggio. Anche se ci sono diverse varianti del gioco in diverse parti del mondo, le regole sono standard ovunque.

I mazzi vengono mischiati dopo ogni partita. I semi non giocano un ruolo. L’unica cosa significativa è il valore dei numeri, segnare nove punti, o il più vicino possibile a nove. L’overkill non avviene perché tutti i dieci, che si ottengono aggiungendo, vengono scartati. Gli assi sono valutati a un punto.

La modalità live vi permette di prendere parte a una partita con un croupier dal vivo e altri partecipanti. Oltre alla funzionalità del software che simula tutti gli attributi di un gioco di carte, c’è una connessione con tutti i partecipanti. Questo include l’aspetto psicologico dell’interazione umana e distingue la modalità “gioco dal vivo”.

6 Consigli per i Principianti di Baccara

Gioca solo con soldi extra

Stabilisci una certa somma che sei disposto a spendere nel gioco casino live e non superarla! Non giocare mai con soldi che potrebbero servirti per esigenze serie, come cibo, alloggio, bollette, ecc. Mentre piazzi le scommesse, porta con te solo denaro “extra” in modo che non ti venga voglia di spendere tutto quello che ti serve per vivere.

Non fidarti delle strategie di vincita

Puoi trovare molte strategie che promettono grandi vincite dal primo minuto in cui le applichi. Ricorda che il baccarat è un gioco di fortuna, non di abilità. Nessuna strategia ti aiuterà a vincere esattamente, quindi non buttare via i soldi per comprare tali strategie.

Scommetti sul giocatore

La mossa migliore nel baccarat è scommettere sul Giocatore perché se vinci, il payout è 1:1 e non devi pagare praticamente nulla come commissione.

Non scommettere mai su un pareggio

Le statistiche mostrano che le possibilità di vincere scommettendo su un pareggio sono di solito piccole. Un pareggio vince raramente. Inoltre, anche se vinci scommettendo su un Draw, dovrai pagare al casinò un’enorme commissione del 14,4%. Pensaci due volte prima di scommettere su questa opzione.

Giocare con meno mazzi

Meno mazzi di carte si usano nel baccarat, maggiori sono le tue possibilità di vincere in un casino live. Scegli un tavolo con meno mazzi (di solito si gioca con 8 mazzi) di carte.

Non cercare di rivincere i soldi dopo aver perso

Se perdi, smetti di giocare! Non giocare più per recuperare i soldi persi. Le probabilità che tu perda tutto quello che hai sono alte. Non è il tuo giorno fortunato: puoi tornare al casinò domani e vincere!