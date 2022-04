Come scegliere le migliori piattaforme di gioco online?

Oggi le piattaforme di gioco online sono estremamente diffuse, grazie anche alla possibilità di giocare con smartphone e iPad sempre e ovunque. Se prima per divertirsi scommettendo si doveva cercare il casinò più vicino e recarsi lì in auto (molto scomodo per gli abitanti del centro e del sud Italia), oggi basta un clic e si può ottenere un’esperienza di gioco quasi equivalente grazie alle nuove tecnologie. Ma in mezzo al labirinto delle centinaia di siti casinò, come scegliere le migliori?

La sicurezza prima di tutto

Prima di iniziare a giocare in un casinò online, è fondamentale controllarne la licenza. I casinò legali presentano il logo dell’ADM nel footer del sito web. Non si può giocare in siti che non siano autorizzati dall’ente dell’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Se un sito non è autorizzato dall’ente competente vuol dire non solo che è illegale, ma anche che non può garantire un gioco sicuro e soprattutto equo, e dunque si rischia di imbattersi in delle truffe.

Inoltre è fondamentale che i casinò presentino il protocollo HTTPS, che garantisce il passaggio di dati tra il PC e il sito in modo crittografato e quindi sicuro. Questo serve anche a tenere al sicuro le informazioni personali e tutti i dati sensibili degli utenti.

Recensioni online

Un ottimo metodo per verificare che un sito di gioco valga la pena è quello di leggere le recensioni su siti specializzati. Infatti, è fondamentale conoscere l’opinione degli altri utenti riguardo ai giochi, alle promozioni e al sito in generale. Una volta lette le recensioni di chi ha provato una piattaforma, si può decidere con maggiore sicurezza di iscriversi oppure no.

Varietà dell’offerta di gioco

Ovviamente è un aspetto da non sottovalutare. Se sei un fan delle slot, iscriversi ad un nuovo casinò online ha senso solo se offre centinaia di giochi di questa tipologia. Maggiore è la varietà, più la piattaforma varrà la pena. In generale, un buon casinò offre centinaia di slot, varie tipologie di roulette e di blackjack e magari anche una sezione di giochi dal vivo. Nello stesso discorso rientra anche la presenza di bonus e promozioni sui giochi che ti piacciono.