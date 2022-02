Ricarica Paysafecard, dove acquistarle e come risparmiare

Paysafecard è uno strumento che vi consente di fare acquisti on line in totale sicurezza tramite pagamenti diretti e rapidi e, soprattutto, vi da la possibilità di avere un riepilogo delle spese ed avere una totale tranquillità e sicurezza.

Potrete evitare di usare la carta di debito o (peggio) quella di credito e di usare l’addebito diretto sul vostro conto corrente e non solo.

Online è possibile acquistare una ricarica paysafecard ottenendo anche un cashback, ovvero un rimborso di una piccola somma di denaro.

Insomma avrete per le mani una tipologia di pagamento semplice, pratica e utile: tre delle caratteristiche principali di una carta prepagata.

Qui di seguito scoprirai come si ricarica Paysafecard e molte altre info utili per fare acquisti on line in totale sicurezza.

Cos’è Paysafecard

Probabilmente ne avrete già sentito parlare ma sapete esattamente cos’è Paysafecard?

Paysafecard è una forma di pagamento elettronico che, nel suo utilizzo semplice e veloce, somiglia a quello di una carta di credito o prepagata.

La parola card nel nome riporta subito alla mente la carta di pagamento o qualcosa di tangibile. Nella realtà, invece, si tratta di un codice numerico di 16 cifre che si ottiene nel momento in cui si effettua la richiesta di ricarica di Paysafecard.

Il codice è legato a un importo preciso prestabilito e che utilizzerete nel momento in cui deciderete di acquistare qualcosa on line scegliendo gli eshop che offrono anche questo servizio di pagamento e magari offrono anche un rimborso o dei coupon.

Dove ricaricare la Paysafecard

La ricarica Paysafecard è così semplice da poter essere effettuata da tutti, così come l’utilizzo della stessa card. Inoltre si adatta alle vostre esigenze: potrete ricaricarla sia in contanti presso i negozi abilitati Paysafecard oppure on line su alcuni siti web selezionati che accettano anche specifici voucher.

Quanto è sicura la ricarica Paysafecard

La sicurezza della ricarica Paysafecard è garantita sia dal codice di 16 cifre rilasciato a ogni ricarica e che è necessario conoscere per accedere al saldo ricaricato, sia da una password aggiuntiva che può essere collegata e cambiata ogni volta che effettuate una ricarica.

Dove posso caricare la Paysafecard

Ormai Paysafecard è un sistema molto noto e regala la tranquillità di non dover temere la clonazione della carta di credito o il furto degli accessi al vostro conto bancario.

Ricaricarla è davvero semplicissimo: collegatevi al sito internet di Paysafecard per trovare, grazie all’utilizzo della geolocalizzazione, il negozio più vicino a voi dove poter effettuare una ricarica in contanti.

Sono molti gli esercenti abilitati: può essere effettuata presso tabaccai, ricevitorie Lottomatica, benzinai e altri negozi autorizzati.

Quando avrete trovato il punto più comodo da raggiungere, dovrete richiedere di poter fare una ricarica Paysafecard e, una volta consegnati i contanti all’esercente vi verrà rilasciato un foglietto contenente il codice di 16 cifre.



Questo codice è una sorta di pin o password da inserire al momento del completamento degli acquisti. Il valore del codice è quello dei contanti versati per la ricarica.

Quali sono le ricariche Paysafecard

Quali sono i tagli di ricarica Paysafecard tra i quali scegliere?

Vi è una soglia di ricarica minima Paysafecard che corrisponde a 10 €.

Possono essere richieste anche ricariche da 25 e 50 € ma, il massimo importo ricaricabile, è comunque di 100 €.

Se dovrete effettuare un acquisto più costoso, potrete richiedere più Paysafecard fino a raggiungere l’importo desiderato necessario alla vostra sessione di shopping.

Come si utilizzano le ricariche Paysafecard

Avendo a disposizione una o più Paysafecard, potrete divertirvi con lo shopping on line facendo diventare realtà il vostro acquisto.

Scegliete bene da dove acquistare on line perché non tutti i siti offrono sistemi di pagamento sicuri tra i quali Paysafecard e considerate che potreste anche perdere l’opportunità di un cashback importante in caso di acquisti più costosi.

Il consiglio, quando fate shopping on line, è di verificare in prima battuta tutti i metodi di pagamento offerti, di solito trovate questa informazione nella home page del sito, Quindi prima di scegliere un particolare prodotto e un negozio online, è conveniente verificare i metodi di pagamento accettati. Quasi sempre tutti i siti prevedono, nella parte inferiore della home page, in basso, proprio in fondo alla pagina, un link alla pagina dei pagamenti.

Come acquistare con Paysafecard quindi?

Dovete avere con voi la vostra Paysafecard con il codice pin di 16 cifre e, nel caso abbiate impostato una password aggiuntiva, anche quella.



Dopo aver scelto tutti i prodotti da acquistare e aver completato l’inserimento nel carrello, procedete al checkout e, quando vi verrà richiesto di selezionare la modalità di pagamento, scegliete Paysafecard.

A questo punto vi verrà richiesto di inserire il codice di 16 cifre, rilasciato al momento della ricarica, e potrete pagare i prodotti scelti.

Se avete ricaricato l’importo esatto rispetto al bene acquistato o un importo maggiore, il pagamento e l’acquisto andrà a buon fine, se invece l’importo della Paysafecard è inferiore a quello da pagare, dovrete utilizzare più ricariche e quindi più codici da 16 cifre.



Infatti sotto la barra in cui inserirete il primo codice, sarà possibile aggiungerne altre, fino a un massimo di 10 codici. Questo vi darà anche l’opportunità di utilizzare Paysafecard con crediti residui al loro interno.

Come controllare la ricarica Paysafecard

Se avete effettuato una ricarica di un importo ma il vostro acquisto corrispondente è stato di un importo inferiore, avrete la possibilità, sia utilizzando il sito di Paysafecard o l’apposita app.

Nel primo caso è molto semplice: accedendo all’home page ed entrare nella sezione “verifica credito”. Immettendo il codice di 16 cifre corrispondente potrete selezionare quanto credito è rimasto sulla card.

Se possedete l’app di Paysafecard installata sul vostro smartphone, vi basterà introdurre le credenziali di accesso per effettuare il login e utilizzare la funzione “verifica credito” immettendo sempre il codice di 16 cifre corrispondente.

La ricarica Paysafecard ha un costo?

Per il primo anno di utilizzo, il sistema Paysafecard è completamente gratuito. Pertanto ogni ricarica effettuata durante i primi 12 mesi non costa assolutamente nulla. Successivamente il costo sarà di 2 euro al mese.