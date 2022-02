Il boom del gaming nel 2022

Quello del gaming mobile è un settore in crescita che fino a quindici anni fa quasi non esisteva. Tantissime persone si ricordano che fin dai primi Nokia, questi telefoni avevano dei giochi come snake al loro interno. È anche vero, però, che non c’èra un mercato di gaming per mobile, quegli inserti videoludici erano solo un’aggiunta molto dimenticabile. Più la tecnologia progrediva, più i telefoni avevano la possibilità di supportare videogiochi sempre più elaborati, fino ad arrivare agli smartphone, i quali hanno dato una svolta al panorama. Con questi dispositivi, i videogames erano diventati un mercato florido di cui si occupavano tanti sviluppatori e in cui c’era un giro incredibile di denaro.



Nel 2022 quest’ascesa sembra non fermarsi e sempre di più questo fenomeno sembra essere diventato importante quanto quello relativo alle console. Su uno smartphone puoi giocare di tutto, dall’horror allo sparatutto, fino ad arrivare ai giochi di casinò online svizzeri dove puoi scommettere legalmente le somme di denaro che scegli tu. Esattamente come se fossimo in un reale casinò. Questa considerazione per affermare che nel 2022 il boom del gaming è arrivato ad un livello veramente notevole e completo di varie attività.

Cosa dicono gli esperti?

Molti siti ed esperti si sono interrogati su questo fenomeno e su quanto possa ancora crescere questo settore che nel 2020 e nel 2021, anche a causa della pandemia, ha visto dei numeri incredibili. Ad esempio il sito mobiledevmemo.com afferma questo: “

“Il mobile gaming ha ottenuto una crescita impressionante nel 2021, soprattutto se si considera l’anno di bandiera che il settore ha vissuto nel 2020 a causa della pandemia di COVID. Newzoo stima che le entrate del mobile gaming siano cresciute del 7% dal 2020 al 2021, rispetto ad appena l’1,4% di crescita su base annua per la categoria dei giochi nel suo complesso. SensorTower stima che le entrate del mobile gaming siano cresciute solo del 4% dal 2020 al 2021, ma stima che la categoria sia cresciuta del 33% dal 2019 al 2021, e la società prevede un CAGR dell’11,2% per il settore fino al 2024. Il gioco mobile non è stato spostato, e probabilmente non lo sarà: l’immensa spinta in avanti del coinvolgimento degli smartphone catalizzata da COVID ha cambiato il modo in cui la società interagisce con la tecnologia, e il gioco mobile è una componente importante di questa interazione. Il Web3 e il Metaverso sono davvero entusiasmanti – e ne ho scritto – ma il mercato del mobile gaming continua a crescere”.

Conclusioni

Ovviamente queste sono previsioni, perciò prendetele per tali. È anche vero che la crescita del mobile gaming nel 2022 sembra essere inarrestabile per diversi fattori. Il primo legato alla tecnologia che evolve ogni giorno e il secondo dovuto alla risposta del pubblico. L’interesse infatti dei giocatori è sempre più altro, non solo perché gli smartphone sono più potenti, ma anche perché questi dispositivi sono entrati a far pare delle nostre vite, della nostra quotidianità. Come dicevamo, non siamo solo noi a dirlo. Un’altra fonte autorevole come GlobeNewsWire afferma:

“La crescente penetrazione degli smartphone e l’avanzamento tecnologico con la crescente adozione di tecnologie di tendenza per lo sviluppo di giochi sono i fattori principali nello sviluppo dell’industria del gioco mobile.

L’industria del gioco in tutto il mondo si sta espandendo, e lo smartphone sta giocando un ruolo significativo in questa espansione. Lo sviluppo dei giochi mobili ha portato alla scalabilità dell’industria del gioco. Piattaforme come Facebook e Instagram hanno anche iniziato a sviluppare giochi mobili innovativi per garantire un’elevata differenziazione del prodotto e beneficiare di giochi coinvolgenti per migliorare le loro strategie pubblicitarie. Spero che l’articolo sia stato di vostro interesse. Grazie per la lettura.