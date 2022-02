Evita di fare questi errori finanziari come investitore di criptovalute per la prima volta

Investire nel mercato Crypto al momento giusto con il Crypto giusto è una questione di fortuna. Ma ancora più importante, è un po’ di intuizione e precisione. Per migliorare ogni giorno la tua metodologia di investimento, è essenziale conoscere gli errori che stai commettendo ripetutamente. Una volta che conosci gli errori che stai commettendo, sarai in grado di correggerli e fare un passo verso un maggiore guadagno.

Errori come investitore di criptovalute per la prima volta

Ecco gli errori comuni che i neofiti o le prime volte fanno mentre investono in Crypto.

#1 Overtrading

A causa di molti scambi, molti trader finiscono per prendere decisioni sbagliate e per lo più perdono l’importo. Quindi, per recuperare le perdite, si scambiano di nuovo. Non funziona in questo modo. Questo è davvero pericoloso. A parte questo, l’overtraining alla fine aumenta le passività fiscali.

Quindi, cerca di evitare laovertrading il più possibile. Altrimenti, questo rischierà tutti i tuoi risparmi e alla fine non ti rimarrà nulla.

#2 Scarsa ricerca

Il processo di ricerca richiede tempo, ma più ricerche farai, meglio diventerai. È fondamentale esaminare la cronologia dei prezzi, l’offerta totale rispetto a quella in circolazione, l’economia delle monete, il loro volume di scambio, la capitalizzazione di mercato. Puoi anche richiedere alcune opinioni di riferimento incrociate fornite da esperti del settore.

#3 Non capire la tecnologia

Per ridurre il rischio, è necessario comprendere le basi necessarie della tecnologia che viene utilizzata. Fino a quando ea meno che non selezioni progetti per te stesso, perdi ampie opportunità.

#4 Pensare che le criptovalute e le azioni siano la stessa cosa

Le criptovalute non sono sicuramente azioni come i mercati azionari. Non offre alcuna proprietà alla società e non otterrai alcun dividendo. È possibile che l’azienda ottenga profitti senza avvantaggiarsi. Un’azienda nel complesso può fare davvero bene anche se le sue monete stanno cadendo.

#5 Alla ricerca di monete economiche

Non andare per monete economiche quando sogni di possedere jet privati e ville. Ci sono molti nuovi investitori che pensano di poter ottenere rendimenti significativi acquistando criptovalute a basso prezzo. È una trappola.

#6 Investire eccessivamente o non fare abbastanza HODL

La maggior parte degli investitori ha ridotto le proprie perdite in anticipo a causa delle emozioni. L’intero mercato delle criptovalute segue un ciclo. Qui i prezzi scendono e aumentano drasticamente. Quando si spende un’enorme quantità di denaro per l’acquisto, è necessario attendere un ciclo di mercato completamente nuovo per ottenere profitti. Quindi, si consiglia di non investire i soldi che non puoi permetterti di perdere perché devi correre un piccolo rischio.

#7 Non capire le dinamiche di mercato

Circa il 50% della liquidità totale del mercato è costituita da Bitcoin. Ci sono migliaia di Altcoin che lavorano in associazione con Bitcoin. Se non capisci l’associazione tra Bitcoin e altri Altcoin può portare a decisioni di investimento costose o scadenti. I professionisti che fanno soldi con il trading di Crypto conoscono ogni dettaglio di queste dinamiche di mercato.

#8 Non so come leggere un grafico di trading

Una volta acquisite alcune idee di base sulla domanda e offerta, sarai in grado di leggere i grafici di trading. Questo grafico è anche chiamato analisi tecnica. La parte più vitale è relativa ai fondamenti del progetto con tutti questi grafici. Analizzando i solidi fondamenti insieme ai dati finanziari, puoi fare una previsione sul futuro. Inizierai a sentire quando il mercato sta per cambiare o nel caso in cui gli asset non abbiano un prezzo appropriato.

Conclusione

Una volta scoperto l'errore che stai commettendo, prova a lavorarci sopra e migliora le tue capacità di investimento Crypto giorno per giorno. Molti dei principali siti di notizie rilasciano per lo più notizie molto dannose e minacciose sul mercato Crypto.