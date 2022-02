Avviso Legale – Tribunale di Caltanissetta – Fallimento n. 21/2014 R.F.

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Avviso di vendita

Fallimento n. 21/2014 R.F.

IL CANCELLIERE

rende noto che il Giudice Delegato ha disposto procedersi alla vendita senza

incanto del sotto indicato bene, alle condizioni e con le modalità di seguito

esposte:

❖ Lotto UNO:

piena proprietà del complesso industriale – artigianale composto da tre

capannoni, due fabbricati ad ufficio, un magazzino oltre a diverse tettoie

accessorie ed una corte esterna, nonché dei beni strumentali, beni mobili e

quant’altro meglio descritti nell’inventario e nella relazione di stima redatta

dell’Ing. M. Damanate.

Il superiore complesso occupa un lotto sito all’interno della Zona Industriale

Calderaro avente ingresso principale dalla Via dell’Imprenditore n. 1

attualmente destinata alla “produzione di serbatoi in ferro o acciaio e GPL

nonché alla zincheria” come qui di seguito meglio specificato:

a) Capannone produzione serbatoi: adibito alla produzione di serbatoi in ferro

o acciaio inox, stampaggio di lamiere per fondi bombati e lavorazioni in ferro

di ogni genere. L’altezza interna è di ml 8,00; la superficie lorda è pari a mq

3.130,00.

Capannone officina: contiguo al lato sud del capannone adibito alla

produzione e comunicante con esso. L’altezza interna è di ml 8,00; la

superficie lorda è pari a mq 1.238,00.

Capannone verniciatura: è contiguo al lato est del capannone adibito alla

produzione e comunicante con esso, ha pianta rettangolare, struttura in

acciaio. L’altezza interna media è di ml 6,17; la superficie lorda è pari a mq

368,00.

Magazzino: ha un lato confinante con parte della parete di nord ovest del

capannone adibito alla produzione. Il piano terra è adibito a magazzino; ha

un’altezza utile pari a ml 3,45 ed una superficie lorda di mq 258,00.

Il primo piano è adibito in parte ad ufficio ed in parte a zona spogliatoi e servizi

igienici per gli addetti alla lavorazione, ed ha una terrazza a livello sul lato ovest.

L’altezza utile è pari a ml 3,00, la superficie lorda è pari a mq 104,00.

Tettoia: struttura metallica, altezza media pari a ml 5,84 e superficie

lorda pari a mq 45,00.

Boxes prefabbricati: n.4 boxes in lamiera zincata aventi un’altezza utile

di ml 1,95 ed una superficie complessiva pari a mq 36,00.

3

Offerta unica minima consentita pari al 75% del prezzo base: € 1.449.816,36

(euro unmilionequattrocentoquanrantanovemilaottocentosedici/36).

❖ Lotto DUE:

piena proprietà del complesso industriale – artigianale composto da un ampio

capannone con annesso ricovero automezzi, un fabbricato ad uffici oltre ad una

corte esterna in cui si trovano boxes metallici accessori nonché dei beni

strumentali, beni mobili e quant’altro meglio descritti nell’inventario e nella

relazione di stima redatta dell’Ing. M. Damanate.

Il superiore complesso occupa un lotto sito all’interno della Zona Industriale

Calderaro avente ingresso principale dalla Via dell’Imprenditore n. 2

attualmente destinata alla “spianatura e produzione linea tubi” come qui di

seguito meglio specificato:

a) Capannone linea di spianatura e linea tubi: adibito a zona lavorazione

per spianatura e taglio di lamiere e per la realizzazione di profilati in

acciaio.

All’interno la zona adibita alla spianatura nella porzione est del

capannone è separata dalla zona adibita alla realizzazione di profilati

tramite pareti prefabbricate sulla quali si aprono ampi portoni;

addossati alla parete di sud-ovest si trovano spogliatoi e servizi igienici.

L’altezza interna è di ml 8,00; la superficie lorda è pari a mq 3.073,00.

Uffici: fabbricato adibito ad uffici e servizi ubicato nella porzione sud del

lotto; L’altezza interna è di ml 3,00; la superficie lorda è pari a mq

520,00.

Ricovero automezzi: deposito per macchinari ed automezzi, è realizzato

con struttura precaria costituita da tompagni e copertura in pannelli

auto coibenti. L’altezza media è di ml 4,88; la superficie lorda è pari a

mq 392,00.

Boxes prefabbricati: n.4 boxes in lamiera zincata aventi un’altezza utile

di ml 1,90 ed una superficie complessiva pari a mq 15,00.

Box mobile: boxe in struttura precaria e copertura in pannelli auto

coibenti, avente un’altezza utile di ml 3,64 ed una superficie pari a mq

29,00.

Censito al N.C.U. del Comune di Caltanissetta al Fg. 172, p.lla 1464 sub 1, Z.C.

2, Cat. D/1, R.C. € 14.200,00.

-Prezzo base beni immobili: € 638.768,52 (euro

seicentotrentottottomilasettecentosessantotto/52).

Prezzo base beni mobili: € 200.176,44 (euro

duecentomilacentosettantasei/44).

Offerta unica minima consentita pari al 75% del prezzo base: € 629.208,72

(euro seicentoventinovemiladuecentootto/72).

4

❖ Lotto TRE:

Appezzamento di terreno – su cui insistono due fabbricati diruti – sito nella zona

industriale di Caltanissetta (CL), avente configurazione piuttosto regolare,

coperta da vegetazione spontanea, che si estende da nord-ovest a sud-est; è in

pendenza verso ovest, ed è limitrofa alla via Salvatore Averna da cui ha accesso.

Al centro della suddetta area si trovano due ruderi, uno dei quali in

comproprietà (per la quota di 1/3) con soggetti terzi, oltre a due tralicci ENEL.

Censito al N.C.T. del Comune di Caltanissetta al Foglio 171:

particella 287, qualità SEMINATIVO, classe 2, ha 00, are 40, ca 05, r.d. €

20,68, r.a. € 6,21;

20,68, r.a. € 6,21; particella 124, qualità SEMINATIVO, classe 2, ha 00, are 30, ca 00, r.d. €

15,49, r.a. € 4,65;

15,49, r.a. € 4,65; particella 338, qualità SEMINATIVO, classe 2, ha 00, are 45, ca 00, r.d. €

23,24, r.a. € 6,97;

23,24, r.a. € 6,97; particella 339, qualità SEMINATIVO, classe 2, ha 00, are 30, ca 00, r.d. €

15,49, r.a. € 4,65;

15,49, r.a. € 4,65; particella 340, qualità SEMINATIVO, classe 2, ha 00, are 09, ca 50, r.d. € 4,91,

r.a. € 1,47

r.a. € 1,47 particella 1182, qualità SEMINATIVO, classe 1, ha 00, are 02, ca 52, r.d. €

1,76, r.a. € 0,46;

1,76, r.a. € 0,46; particella 1157, qualità SEMINATIVO, classe 3, ha 00, are 05, ca 65, r.d. €

1,75, r.a. € 0,73;

1,75, r.a. € 0,73; particella 149, qualità F.U. DA ACCERT, ha 01, are 10;

quota indistinta ed indivisa di 1/3 della particella 110, F.R. ha 00, are 00, ca

98.

Prezzo base: € 68.647,50 (euro sessantottomilaseicentoquarantasette/50).

Offerta minima consentita pari al 75% del prezzo base: € 51.485,62 (euro

cinquantunomilaquattrocentoottantacinque/62).

Ai superiori importi andrà aggiunta l’IVA se dovuta e le altre imposte come

per legge.

Restano, esclusi dalla vendita tutti gli automezzi indicati in sede di inventario

fallimentare e già venduti separatamente.

Saranno esclusi dalla cessione anche i debiti e i crediti relativi alla gestione

dell’Azienda sorti precedentemente al trasferimento della stessa in capo

all’acquirente.

Si precisa che dovrà essere garantita la destinazione d’uso degli immobili di

cui al LOTTO UNO e DUE in quanto finalizzata all’esercizio di attività di

impresa, ricadendo gli immobili in area industriale.

5

Con riferimento ai beni di cui ai LOTTI UNO e DUE si precisa che gli stessi sono

attualmente condotti in locazione da parte di un terzo soggetto, previo

provvedimento autorizzativo del G.D., con contratti di durata biennale e con

l’espressa previsione della risoluzione ipso iure dei contratti medesimi dal

momento della definitiva aggiudicazione, con obbligo di restituzione degli stessi

nel termine perentorio di giorni 60, salva la diversa volontà dell’aggiudicatario

di volere proseguire il rapporto locativo.

Con riferimento agli immobili censiti al N.C.U. del Comune di Caltanissetta al

Fg. 172, p.lla 646 sub 5 e 6, in conformità all’art. 6 comma 3 del Decreto

Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 – come modificato dalla legge 3 agosto 2013,

n. 90 di conversione del D. L. 4 giugno 2013, n. 63 – di attuazione della direttiva

2010/31/UE, l’Attestato di prestazione Energetica (APE) redatto dall’Arch.

Chiara Di Natale in data 21.02.2019, ha evidenziato che la classe energetica di

appartenenza dell’immobile suddetto è la classe “G”.

Con riferimento all’immobile censito al N.C.U. del Comune di Caltanissetta al

Fg. 172, p.lla 1464 sub 1 in conformità all’art. 6 comma 3 del Decreto

Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 – come modificato dalla legge 3 agosto 2013,

n. 90 di conversione del D. L. 4 giugno 2013, n. 63 – di attuazione della direttiva

2010/31/UE, l’Attestato di prestazione Energetica (APE) redatto dall’Arch.

Chiara Di Natale in data 21.02.2019, ha evidenziato che la classe energetica di

appartenenza dell’immobile suddetto è la classe “G”.

L’immobile censito al N.C.U. del Comune di Caltanissetta al Fg. 172, p.lla 646

sub 4, è escluso dall’obbligo di dotazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 del

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 – come modificato dalla legge 3

agosto 2013, n. 90 di conversione del D. L. 4 giugno 2013, n. 63, in quanto

edificio industriale artigianale i cui ambienti sono riscaldati per esigenza del

processo produttivo.

Con riferimento ai beni di cui al LOTTO TRE, come indicato nella relazione del

CTU Arch. Chiara Di Natale, dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato

in data 29.05.17 con prot. n. 44250 dall’U.O.C. n.8 Pianificazione Territoriale e

strategica del Comune di Caltanissetta, secondo la Variante Generale di

Revisione del P.R.G. adeguata alle prescrizioni del D. Dir n.570 del 19/05/2005

dell’Ass.to Regionale al Territorio e Ambiente oggetto di presa d’atto con

deliberazione consiliare n.11 del 23/04/2007, si evince che:

le particelle 124, 338, 339, 110 e 149 ricadono all’interno del piano A.S.I. con

destinazione di zona D disciplinata dalle norme di attuazione A.S.I.;

destinazione di zona D disciplinata dalle norme di attuazione A.S.I.; le particelle 340 e 1182 ricadono in parte all’interno del piano A.S.I. con la

destinazione di zona D disciplinata dalle norme di attuazione A.S.I., ed in parte

Verde Stradale;

destinazione di zona D disciplinata dalle norme di attuazione A.S.I., ed in parte Verde Stradale; la particella 287 ricade in parte all’interno del piano A.S.I. con la destinazione

di zona D disciplinata dalle norme di attuazione A.S.I., ed in parte in zona D3

“Aree per attività commerciali”;

6

la particella 1157 ricade in parte all’interno del piano A.S.I. con la destinazione

di zona D disciplinata dalle norme di attuazione A.S.I., ed in parte in zona D3

“Aree per attività commerciali”

Con riferimento ai fabbricati rurali indicati al LOTTO TRE si precisa che saranno

a totale carico dell’aggiudicatario i costi necessari per la regolarizzazione

catastale degli stessi.

Rilancio minimo nel caso si debba procedere a gara tra gli offerenti: Euro

5.000,00 (euro cinquemila/00).

La vendita si intende effettuata a corpo e non a misura ed ha ad oggetto gli

immobili sopra descritti che saranno consegnati dal Curatore all’acquirente

all’esito dell’aggiudicazione liberi da persone, nell’attuale stato di fatto e di

diritto, con le eventuali servitù attive e passive legalmente costituite nonché di

quelle nascenti dalla situazione dei luoghi.

Eventuali differenze di misura o consistenza non potranno dar luogo ad alcun

risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o

mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.

Da ciò ne discende che l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o

difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi ad

esempio quelli derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento degli impianti

alle leggi vigenti, ovvero per qualsiasi altro motivo non considerati, anche se

occulti o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun

risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

A riguardo ogni interessato potrà esaminare la consulenza tecnica e gli altri

documenti inerenti la vendita presso la Cancelleria Fallimentare e visionare il

bene previa richiesta al curatore del fallimento.

Fissa per la vendita senza incanto con modalità sincrona mista l’udienza

davanti a sé del 26 Aprile 2022, ore 12:00 (Palazzo di Giustizia, nella sala delle

aste Pubbliche presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – Giudice E.R.

Difrancesco) per la deliberazione sulle offerte e l’eventuale gara tra gli

offerenti.

DISPONE RELATIVAMENTE ALLE MODALITA’ DI VENDITA CHE:

Alla vendita sarà possibile partecipare sia con modalità telematica (offerta e

partecipazione all’eventuale gara tramite modalità telematiche), sia con

modalità analogica (offerta depositata in maniera cartacea e presenza fisica

dell’offerente ai fini della partecipazione alla gara).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA

• L’offerta deve contenere i dati indicati nell’art. 12 D.M. 32/2015.

7

• Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori

dell’offerta entro le ore 11:30 del giorno precedente all’esperimento della

vendita, mediante l’invio all’indirizzo PEC del Ministero

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando esclusivamente il modulo

precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale

http://venditepubbliche.giustizia.it .

L’offerta telematica si intende depositata nel momento in cui viene generata la

ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica

certificata del Ministero della Giustizia anche oltre le ore 12,00 purché entro le

ore 23,59 del giorno antecedente a quello fissato per la vendita.

• Il medesimo presentatore può far pervenire per ciascuna gara l’offerta di un

solo soggetto. Dopo la prima, le altre offerte saranno dichiarate inammissibili.

La prima è quella giunta secondo la ricevuta generata di cui sopra, in data e/o

orario antecedente a tutte le altre presentate dallo stesso presentatore.

• Per partecipare alle aste telematiche, i presentatori dell’offerta con modalità

telematica devono essere in possesso di una casella PEC ai sensi dell’art. 12

commi 4 e 5 D.M. 32/2015 e devono accedere al portale del gestore della

vendita telematica e procedere come descritto nel “Manuale utente”

disponibile sul portale stesso.

• Il presentatore dell’offerta telematica deve inserire l’offerta indicando, tra le

altre, o dati identificativi del bonifico bancario (CRO – codice identificativo

dell’operazione) con cui ha preventivamente proceduto al versamento della

cauzione pari al 10% del prezzo offerto, nonché l’IBAN per la restituzione della

stessa in caso di mancata aggiudicazione del bene immobile.

• Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto

corrente del fallimento al seguente codice Iban: IT 47 E 08985 16700

005001004993 .

• Il suddetto bonifico dovrà riportare la seguente causale: numero del

fallimento, data fissata per l’esame delle offerte, numero del lotto, se sono

posti in vendita più lotti, nonché un nome di fantasia.

• Il versamento deve pervenire in tempo utile, così da consentire il corretto

accredito della cauzione sul conto suddetto e la generazione della nota

contabile bancaria prima dello scadere del termine ultimo per la presentazione

delle offerte. La copia della contabile del versamento deve essere allegata alla

busta telematica contenente l’offerta. Il mancato accredito del bonifico in

tempo utile è causa di nullità dell’offerta.

• Il presentatore dell’offerta, prima di concludere la presentazione dell’offerta,

deve confermare l’offerta che genererà l’hash (i.e. stringa alfanumerica) per

effettuare il pagamento del bollo digitale e, quindi, firmare digitalmente

8

l’offerta per la trasmissione della stessa completa e criptata al Ministero della

Giustizia.

• Una volta trasmessa la busta digitale contenente l’offerta non sarà più

possibile modificare o cancellare l’offerta e la relativa documentazione, che

saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate in modo segreto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ANALOGICA (CARTACEA)

• Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in regola con il bollo ed in

busta chiusa presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Caltanissetta,

entro le ore 12,00 del giorno precedente alla data fissata per la vendita.

All’esterno della busta dovrà essere indicato ad esclusiva cura del Cancelliere il

nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito

dell’offerta di acquisto, il nome del Giudice titolare della procedura e la data

dell’udienza fissata per l’esame delle offerte.

• All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità

dell’offerente, nonché un assegno BANCARIO circolare non trasferibile intestato

a “Curatela Fall. n. 21/2014 Tribunale di Caltanissetta”, di importo pari al 10%

del prezzo offerto a pena di inefficacia dell’offerta, a titolo di cauzione, che sarà

trattenuta in caso di rifiuto all’acquisto. Il suddetto assegno circolare per

cauzione dovrà essere inserito all’interno della busta.

• L’offerente o il suo procuratore (in caso di acquisto per persona da nominare

ai sensi degli artt. 579 e segg. c.p.c.), dovrà presentarsi presso il Tribunale di

Caltanissetta – Cancelleria Fallimentare, nel giorno stabilito per la vendita.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE TIPOLOGIE DI OEFFERTE

• L’offerta di acquisto dovrà contenere:

a) se l’offerente è una persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita,

codice fiscale, residenza o domicilio, stato civile, recapito telefonico del

soggetto offerente a cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare

l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). In particolare,

ciascun offerente dovrà dichiarare la propria residenza ovvero eleggere

domicilio presso il Comune in cui ha sede l’intestato Tribunale, sotto

comminatoria – in mancanza – di effettuare ogni comunicazione presso la

Cancelleria. Se l’offerente è coniugato dovrà presentare autodichiarazione in

ordine al regime patrimoniale adottato o se in regime di comunione legale di

beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se

l’offerente è una società o altro ente dovranno essere indicati la

denominazione, la sede legale, il codice fiscale dell’impresa ed il nome del

legale rappresentante. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere

sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare;

9

b) i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta e del lotto

corrispondente;

c) l’indicazione del prezzo offerto che potrà essere inferiore al prezzo indicato

come prezzo a base d’asta, purché non sia ridotto di oltre 1⁄4;

d) il termine di versamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non

potrà comunque essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione (in

mancanza di alcuna indicazione il termine si intenderà di 120 giorni);

In presenza di giustificati motivi, a richiesta dell’interessato, il giudice può

disporre che il versamento del prezzo avvenga ratealmente ed entro un

termine non superiore a 12 mesi;

e) fotocopia di un documento di identità dell’offerente, se si tratta di persona

fisica; se l’offerente è una società, o altro ente, dovranno essere trasmessi:

idoneo certificato del Registro delle Imprese da cui risulti l’attuale vigenza

della persona non fisica con enunciazione della spettanza dei poteri di

rappresentanza legale, fotocopia del documento di identità di chi ha

sottoscritto l’offerta in rappresentanza della società e che parteciperà alla gara,

e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia dell’atto

da cui risultino i relativi poteri;

f) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della documentazione ipo-

catastale di cui alla certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. e della perizia di

stima.

• L’offerta non è efficace:

a) se perviene oltre le ore 11:30 del giorno precedente quello fissato per la

vendita;

b) se il prezzo offerto è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo come

sopra determinato;

c) se l’offerente non versa una somma pari al 10% del prezzo offerto a titolo di

cauzione;

d) se non contiene l’espressa indicazione di aver preso visione della

documentazione ipo-catastale di cui alla certificazione notarile ex art. 567 c.p.c.

e della perizia di stima.

• L’offerta presentata è irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c, salvo che: a) il

giudice ordini l’incanto; b) siano decorsi centoventi giorni dalla sua

presentazione ed essa non sia stata accolta. Si potrà procedere

all’aggiudicazione all’unico offerente o al maggior offerente anche qualora

questi non compaia il giorno fissato per la vendita.

• Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora

questi non si colleghi al portale (in caso di offerta telematica) o non sia

presente (in caso di offerta analogica) il giorno fissato per la vendita.

10

DELIBERAZIONE SULLE OFFERTE

• Le offerte (sia telematiche che analogiche) saranno aperte all’udienza fissata

per l’esame delle offerte alla eventuale presenza degli offerenti, delle parti e

dei creditori iscritti non intervenuti.

• A coloro che hanno presentato l’offerta in via telematica, prima dell’inizio

delle operazioni di vendita, il gestore della vendita telematica invierà

all’indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dall’offerente che ha

trasmesso l’offerta in via telematica, un invito a connettersi al portale e ad

accedere con le proprie credenziali.

• Gli offerenti in via analogica dovranno presentarsi presso l’ufficio del Giudice

Delegato nel giorno e all’ora fissati per la gara.

• Qualora per l’acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte

valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta ed un aumento

minimo di € 5000,00. Alla gara potranno partecipare, tramite connessione

telematica, tutti gli utenti le cui offerte sono state ritenute valide nonché gli

offerenti presenti personalmente presso il luogo della vendita sopra indicato.

L’offerente che ha presentato l’offerta in via analogica potrà farsi

rappresentare nella gara da un procuratore munito di procura risultante da

scrittura privata, anche non autenticata (purché accompagnata in tal caso da

una fotocopia del documento di identità dell’offerente), salvo che il potere di

rappresentanza risulti dal certificato del Registro delle Imprese. L’offerente che

presenzierà personalmente davanti al Giudice Delegato deve, a pena di

esclusione dalla gara sincrona mista, comprendere e parlare correttamente la

lingua italiana.

• Tra un’offerta ed una successiva offerta potrà trascorrere un tempo massimo

di sessanta secondi. La gara sincrona mista sarà dichiarata conclusa allorché sia

trascorso il tempo massimo (un minuto) senza che vi siano state offerte

telematiche o analogiche migliorative rispetto all’ultima offerta valida.

L’offerente che avrà fatto l’ultima offerta sarà dichiarato aggiudicatario del

bene.

• Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il

Giudice quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo

superiore con una nuova vendita, pronuncia l’aggiudicazione a favore del

migliore offerente oppure, nel caso di più offerte dello stesso valore, a favore di

colui che ha presentato l’offerta per primo in base alle risultanze cartacee e

telematiche acquisite. Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il Giudice

tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi

e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato

nell’offerta stessa.

11

• Qualora sia stata presentata una sola offerta e questa è pari o superiore al

prezzo base d’asta stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro

accolta. Se il prezzo offerto è inferiore al prezzo stabilito nell’ordinanza di

vendita purché non superiore ad un quarto (1/4), il giudice può far luogo alla

vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo

superiore con una nuova vendita. Non trovano applicazione alla presente

vendita le norme in tema di assegnazione di cui all’art. 588 e segg. c.p.c.

• Si potrà procedere all’aggiudicazione all’unico offerente o al maggior

offerente, o al primo offerente, anche se non comparso (ove si tratta di offerta

in via analogica) o offline (se offerente in via telematica).

• Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione

della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a

quello di aggiudicazione.

• In caso di aggiudicazione per persona da nominare ai sensi dell’art. 579

comma 3 c.p.c., l’avvocato dovrà dichiarare, entro e non oltre tre giorni dalla

vendita, le generalità del soggetto a cui l’immobile deve essere definitivamente

intestato.

• Le somme versate dai soggetti non aggiudicatari a titolo di cauzione saranno

restituite a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato su istanza del

Curatore.

DISPONE IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI:

il saldo prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la

cauzione prestata) dovrà essere versato entro il termine indicato in offerta ed

in ogni caso entro 120 giorni dall’aggiudicazione mediante deposito presso la

cancelleria di assegno BANCARIO circolare non trasferibile intestato a “Curatela

Fall. n. 21/2014 Tribunale di Caltanissetta” o mediante bonifico bancario sul

codice IBAN: IT 47 E 08985 16700 005001004993.

Qualora ricorrano giustificati motivi, a richiesta dell’interessato, il giudice può

disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un

termine non superiore a dodici mesi;

b) ove il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, l’aggiudicatario che

ne faccia richiesta potrà essere immesso nel possesso dell’immobile venduto, a

condizione che sia prestata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima

richiesta, ai sensi dell’art. 574 c.p.c., per un importo pari ad almeno il trenta

(30) per cento del prezzo di vendita. La fideiussione verrà preventivamente

sottoposta al vaglio del Giudice Delegato, il quale valuterà la capacità di

garantire l’adempimento integrale e tempestivo della garanzia. La fideiussione

è rilasciata a favore della procedura fallimentare a garanzia del rilascio

dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’art.

12

587, primo comma, secondo periodo, c.p.c., nonché del risarcimento dei danni

eventualmente arrecati all’immobile;

c) In caso di mancato versamento del saldo prezzo, l’aggiudicatario sarà

dichiarato decaduto e sarà pronunciata la perdita della cauzione versata a titolo

di multa (art. 587 c.p.c.). L’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto anche nel

caso in cui non abbia versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla

scadenza del termine. In questo caso il giudice disporrà la perdita a titolo di

multa anche delle rate già versate ordinando, altresì, all’aggiudicatario che sia

stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile agli organi della procedura

concorsuale.

Il Giudice Delegato

stabilisce, altresì, che: