Tratti del carattere che ti faranno un grande giocatore di blackjack

Nel blackjack, come in molti altri giochi da casinò, le strategie giocano un ruolo importante. Tuttavia, a quanto pare ci sono alcuni tratti del carattere di una persona che possono trasformarla in un grande giocatore di blackjack. Controlla se riesci a relazionarti con le seguenti cose e forse, solo forse, sei destinato a essere un grande giocatore di blackjack.

Ti piacciono di più i giochi basati sulle abilità

È vero, ci sono persone che preferiscono i giochi d’azzardo il cui risultato è interamente nelle mani della fortuna. Ma il blackjack è diverso: puoi davvero girare le cose a tuo favore usando le tue abilità. In alternativa, puoi scegliere di adottare un approccio casuale al gioco. La scelta è tua, ovviamente, ma non è detto che chi si affida alle proprie capacità per vincere provi più piacere e sia potenzialmente più redditizio di chi lascia decidere al destino. Se sei principiante al blackjack, impara le regole del Blackjack classico,per poi cominciare a perfezionare le tue abilità.

Non metti tutti i tuoi soldi sul tuo istinto

Probabilmente l’errore più grande che un giocatore di blackjack può fare è fidarsi del proprio istinto. Non credere che, ad esempio, ogni serie di sconfitte sia seguita da una di vincite, o che se una determinata carta non è stata distribuita per un po’ di tempo dovrebbe apparire presto. Invece di fidarti del tuo istinto, fidati della logica: non ti deluderà.

Sei bravo in matematica

Cerchiamo di essere chiari: non è necessario essere un genio della matematica per avere successo nel blackjack. In effetti, non è necessario essere affatto una persona brava in matematica per avere successo. Tuttavia, se la tua mente è costruita matematicamente, sarai in grado di girare le cose a tuo favore quando giochi, vincendo così più spesso degli altri.

Non sei negligente con i tuoi soldi

Questo vale per ogni gioco d’azzardo e non solo per il blackjack. Quanto più realisticamente sei in grado di riflettere sulle tue tecniche di gioco e sulla somma di denaro che scommetti, tanto meglio è. In sostanza, se sei in grado di gestire adeguatamente i tuoi soldi, hai il controllo del tuo gioco d’azzardo, e questa è sempre una buona cosa.

Non ti lamenti dei compiti

Nel blackjack, come in ogni altra cosa, la pratica è la chiave del successo. Ma nel blackjack un’altra cosa gioca un ruolo altrettanto importante: la ricerca. Naturalmente, non è necessario dedicare la vita alla ricerca sul blackjack, ma dovresti almeno familiarizzare il più possibile con le basi.

Ti senti a tuo agio giocando online

Questo è autoesplicativo: se ti senti a tuo agio con il gioco online, sarai in grado di giocare molto di più che se dovessi andare in un casinò terrestre. Se non sei ancora abituato a giocare online, è meglio che ti prepari se vuoi farci un po’ di soldi: il gioco online sta rapidamente diventando preferito al gioco nella vita reale.

Inoltre, non è più necessario nemmeno giocare contro i bot: ora puoi giocare a blackjack con persone reali che sono intelligenti quanto te. Naturalmente, se stai ancora imparando, dovresti continuare a giocare con i robot a meno che tu non voglia perdere i tuoi soldi.

Hai una lunga capacità di attenzione

Il blackjack è un gioco che può indurti a giocare per ore e ore. Il che non è necessariamente una cosa negativa finché mantieni la concentrazione e non ti distrai, puoi fare abbastanza soldi.

Inoltre, se hai buone capacità di gestione del tempo e non lasci che lo stress prenda la parte migliore di te, allora il tuo posto è ai tavoli di blackjack.

Non sei ossessionato dalle perdite

È importante ricordare che la casa ha un vantaggio nel blackjack, anche se piccolo. Ciò significa che è probabile che tu perda tante volte quante vinci (a volte anche di più). Sii realistico e accetta questo fatto, il che cambierà il modo in cui vedi le perdite e come le gestisci. Se sei il tipo di persona che tende a prendere personalmente le perdite, allora il blackjack non è il tuo gioco. Al contrario, se sei il tipo di persona che può subire oltre 10 perdite senza muovere un muscolo, unisciti al mondo del blackjack.

Sei realistico

Alla fine, non dovresti mai avere aspettative irrealistiche. I nuovi giocatori sembrano credere che tutto ciò che devono fare è sedersi e vincere un sacco di soldi, ma le cose non sono così semplici. Accetta il fatto che farai molti errori e sperimenterai dure perdite prima di diventare un maestro del blackjack. Non puoi prevenire i tuoi errori, ma puoi certamente imparare da loro.