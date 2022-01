Partecipa ad una cena con il Green pass di un’altra persona. Denuncia e multa per un ventenne

La partecipazione ad una cena pur senza essere in possesso del Green pass è costata la denuncia e una sanzione amministrativa ad un ventenne. Costui, per partecipare ad una cena con gli amici, ha mostrato al ristorante un Green Pass valido che, pero’, era di un’altra persona. Scoperto dai Carabinieri, è stato multato e denunciato per il reato di sostituzione di persona.

Protagonista dell’episodio, avvenuto ad Alanno, e’ stato un 20enne del posto. L’irregolarita’ e’ stata accertata dai Carabinieri della Compagnia di Penne (Pescara), che hanno ispezionato diversi bar e ristoranti nell’ambito dei controlli per la verifica del rispetto delle norme in materia di certificazione verde. Il giovane, con il Green pass non suo, e’ riuscito ad eludere i controlli del gestore dell’attivita’, ma non quelli dei militari dell’Arma: per lui, oltre alla denuncia, e’ scattata la sanzione amministrativa da 400 euro.