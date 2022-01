Italia, terribile tragedia: auto contro bus, morti cinque ragazzi tra i 17 e i 22 anni

Cinque giovani tra i 17 e i 22 anni, quattro ragazzi e una ragazza, sono morti in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 45 nel Comune di Rezzato, in provincia di Brescia. A scontrarsi nella tarda serata di sabato sono stati un’autovettura e un pullman. L’impatto è stato violentissimo e per i giovani non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. La strada è stata chiusa.

Sono Dennis Guerra, 20 anni di Sabbio Chiese , El Harram Imad, anche lui ventenne, di Preseglie; Natiq Imad, 20 anni, di Pertica Bassa; Natiq Sala’, 22enne di Vestone e Irene Sala, 17 anni, le cinque vittime dell’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a Rezzato in provincia di BRESCIA . I giovani erano a bordo dell’auto che si e’ scontrata frontalmente contro un pullman lungo la 45bis che porta al Lago di Garda. L’auto viaggiava in direzione BRESCIA