Come i giochi online personalizzano le nostre esperienze e riescono a ricompensarci

Il mercato del gaming in Italia è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, in particolar modo nell’ultimo periodo, quando a causa del lockdown imposto dalla pandemia da Covid le persone si sono trovate costrette a passare molto tempo in casa. Quale miglior divertimento di un buon videogame, soprattutto se sembra essere tarato sulle nostre necessità e gusti e in più ci offre anche ricompense allettanti? Sono proprio questi alcuni degli aspetti che rendono il gaming così invitante agli occhi dei giocatori.

Le ricompense che maggiormente soddisfano i diversi giocatori

L’ampia crescita del mercato del gaming in Italia sottolinea il fatto che gli sviluppatori hanno trovato un canale perfetto per raggiungere i giocatori con titoli sempre nuovi e diversi. Le ricompense all’interno del titolo sono sicuramente un metodo utile e intrigante per attirare sempre più player e rendono l’esperienza di gioco più soddisfacente. Ci riferiamo ai numerosi premi messi “in palio” dagli sviluppatori per incentivare i giocatori a proseguire nella loro avventura, come ad esempio:

Ricompense in termini di denaro in-game per aver condiviso il gioco sui propri account dei social network, come Facebook, Twitter, Instagram.

Offerte per l’iscrizione a una qualche piattaforma di giochi di casino. Di solito queste includono una cifra bonus per cominciare l’avventura e consentire agli utenti di esplorare le tante possibilità.

Premi all’interno del gioco per aver completato compiti non eccessivamente entusiasmanti. D’altronde quelli più interessanti sono già essi stessi una ricompensa.

Ricompense non per aver completato una certa sezione di gioco, avendolo fatto con una certa competenza, al fine di premiare i giocatori più appassionati.

La personalizzazione: un modo per coinvolgere maggiormente il giocatore

La personalizzazione dell’esperienza di gioco è altrettanto fondamentale per soddisfare le esigenze dei singoli player e viene adattata secondo le varie funzionalità del percorso. Ogni gioco genera una serie di informazioni sull’utente che vengono raccolte dalle società di sviluppo per proporre sempre nuove opportunità per il divertimento tarato sugli stessi gamer.

Marketing e merchandising

Mail ricevute con offerte per acquistare pacchetti di gioco extra, campagne pubblicitarie mirate, aggiornamenti di gioco ed eventi speciali: questi sono i metodi utilizzati per raggiungere ogni singolo utente con proposte sempre più affini ai suoi gusti e alle sue possibilità. Lo stesso vale per il merchandising offerto e collegato ai giochi preferiti, come il fashion gaming: magliette e cappelli personalizzati con il proprio nome, tazze e bicchieri e tanto altro.

Comunicazione

Comunicare fra giocatori all’interno di un gioco è utile e divertente, e quasi sempre essenziale. Le chat in-game offrono agli utenti la possibilità di comunicare fra loro e creare le proprie comunità personalizzate di giocatori amici. Queste comunità sono spesso una fonte di grande utilità per migliorare ulteriormente il gioco stesso e personalizzarlo sui gusti dei player.

Pagamenti e pubblicità

La possibilità di acquistare accessori all’interno del gioco deve essere garantita a qualsiasi utente tramite il più vasto numero di sistemi di pagamento possibile. Così l’utente potrà selezionare e utilizzare quello più adatto a lui. Allo stesso modo la pubblicità dovrebbe essere personalizzata sui gusti e sulle caratteristiche dell’utente finale.

La personalizzazione del gioco e le varie ricompense offerte durante il percorso rendono l’esperienza molto più gratificante per l’utente. È comunque vero che un eccesso di premi non è necessariamente positivo, perché semplifica troppo l’apprendimento del gioco. Una giusta dose durante il gameplay è tuttavia ben più intrigante, così come la personalizzazione dedicata all’utente che lo aiuta a sentirsi più a suo agio nel contesto di gioco.