Un giovane è morto tragicamente stamani a Vittoria nel Ragusano a causa di un incidente stradale. Il ventisettenne stava percorrendo via Virgilio Lavore quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dello scooter sul quale stava in sella schiantandosi sul guard rail.

Il giovane è morto sul colpo. Sul posto si sono portati, oltre al 118, anche Polizia di Stato, Polizia municipale e l’ufficio di medicina legale per stabilire l’esatta dinamica del tragico sinistro.