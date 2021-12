Slot Machine Fisiche vs Slot Online, somiglianze e differenze

La prima slot machine fu creata nel 1894 da Charles Fey e da allora ha fatto parecchia strada, considerando che dalle slot elettroniche si è passati alle slot online, con le quali si può giocare anche dal proprio dispositivo mobile.

Ebbene, nell’arco della loro storia, le slot si sono ormai divise in due grandi categorie: slot machine fisiche e slot online. In questo breve articolo andiamo a evidenziarne alcuni aspetti distintivi e i punti in comune.

Quali sono le differenze tra slot fisiche e online?

A parte la scontata differenza tra fisicità e virtualità, cosa trova un giocatore di diverso in una slot online, che non trova in quella fisica (o viceversa)? A giudicare dai commenti di tanti giocatori, una delle differenze sta nel fatto che online fai tutto con un clic dell’indice, mentre sulla slot fisica hai vari pulsanti da schiacciare. Per quanto possa apparire strano, schiacciare dei pulsanti con dei bei colpi assestati piace.

Un’altra delle differenze sta nella varietà di giochi. Alcune slot fisiche hanno fatto “la storia” del settore e tali titoli si possono trovare quasi in ogni sala VLT e in molte sale scommesse. Un esempio è la slot Book of Ra. Sui casinò online invece è possibile trovare una grande varietà di titoli e perciò c’è sicuramente più scelta per il giocatore, che può cercarsi autonomamente una slot in base alle preferenze di gioco e ai propri gusti per l’estetica, la storia ecc.

Queste differenze sono significative?

Per un giocatore la varietà di titoli offerti certamente fa la differenza, ma la fanno soprattutto i payout. Per payout si intende la percentuale delle somme giocate complessivamente da tutti i giocatori, sotto forma di vincite. I payout delle slot online sono mediamente superiori al 90% e spesso si aggirano intorno al 95%. Per le slot fisiche le norme hanno sempre previsto payout più bassi.

Un’altra differenza sta nell’impossibilità di manomissione del gioco. Le slot online non si possono modificare per regolare le vincite. La stessa cosa, va detto, vale anche per le slot che sono connesse ad un sistema centralizzato.

Non di minor conto è quanto evidenzia Roberto Mancini, del sito italiano di slot online slotmachinegratis.com, per quanto riguarda i premi in palio: “Per alcune slot online i jackpot progressivi possono arrivare a quote milionarie, quindi anche un solo giro può rivelarsi un biglietto della lotteria. Si tratta di slot offerte da software provider che gestiscono network di numerosi giocatori che scommettono su diversi casinò online in Europa.”

Quale tipologia è la migliore?

Non c’è dubbio che l’analogico abbia sempre un suo fascino, ma i giocatori hanno apprezzato sempre più la comodità di poter giocare da casa o dal proprio telefono, con calma e privacy. Nessun occhio indiscreto, nessuna fila e tutta la sicurezza garantita dai casinò online ADM, ovvero autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A questo si aggiungono i payout mediamente più alti e la vasta scelta di titoli ai quali poter giocare. Infatti, mentre i produttori di macchinette si concentrano sui titoli che vanno per la maggiore, le slot online sono migliaia e i più importanti fornitori migliorano costantemente la qualità dei loro giochi, in tutti gli elementi che compongono l’intrattenimento (narrazione, tema, effetti audio e video).

Se alle slot si può giocare online tramite uno smartphone, le slot fisiche sono destinate alla fine delle cabine telefoniche?