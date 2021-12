Motoracing News, il regalo perfetto per chi ama la Moto GP

“Motocicletta 10 HP. Tutta cromata. È tua se dici sì. Mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato. E so che guarirei” cantava il compianto Lucio Battisti nella sua malinconica “Il tempo di morire” riferendosi ad una relazione non proprio rose e fiori, ma anche questa è la vita.

Ma perché abbiamo cominciato così? Forse per “smorzare” un po’ la quasi eccessiva felicità derivata dal Natale, ma scherzi a parte perché è sempre meglio partire con una bella citazione. E sapete che cos’altro c’è di ancora più bello? Che abbiamo il consiglio giusto sia per voi che per i vostri amici o parenti che, come voi, adorano e vivono le emozioni che solo la Moto GP è in grado di regalare.

Se volete dunque farvi, o fare, un bel regalo a chi ha i motori e la velocità nel sangue, allora, quello che fa al caso vostro è sicuramente il libro Motoracing News (oggi giunto all’edizione numero 24) che raccoglie tutti gli scatti fotografici più importanti e significativi di questa stagione della Moto GP. Tra le sue pagine c’è poi davvero di tutto e anche di più!

Ovviamente molto spazio al suo interno è stato dedicato al saluto di Valentino Rossi, da oggi il pilota si dedica alla sua carriera di papà a tempo pieno o quasi, ma “Dottore” a parte non temete perché c’è spazio a sufficienza per tutti i vostri campioni del cuore e per le gare che hanno fatto più infiammare i cuori e gli animi di questo eccezionale sport. Anzi, più che sport, una pura passione per la velocità e per la sfida come raramente si vedono al mondo.

Una passione fatta di motori, rivalità e curve a gomito, per non dire di quando si sfiora il terreno proprio con il gomito, che da anni si tramanda come una tradizione di famiglia da padri in figli. A tal proposito, se ti appassiona il lato più “storico” della Moto GP clicca su questo articolo per un velocissimo recap! Ma torniamo al nostro libro fotografico.

Il volume fotografico Motoracing News è stato dunque editato dalla Pole Position Communication e contiene tutti gli scatti più interessanti e dettagliati realizzati da una vera e propria eccellenza nel campo dell’immagine come l’agenzia Photomilagro di Gigi Soldano. A questa si sono poi aggiunte anche le foto recanti le firme di Alex Farinelli e Tino Martino che, da anni, testimoniano questo sport in ogni angolazione.

A completare il tutto ci sono poi i testi di Dalila Agrati, sia in italiano che in inglese, che ben accompagnano il racconto fotografico di tutti e 18 i Gran Premi che hanno contraddistinto questo 2021.

Tirando le somme siamo dunque di fronte ad un volume di ben 160 pagine, naturalmente tutte a colori con buona pace per gli amanti del vintage, curato e rifinito in ogni suo minimo dettaglio. Attualmente è disponibile a 40 Euro perciò, se anche voi volete procurarvene una copia, adesso sapete che dovete sbrigarvi perché il Natale è qui dietro l’angolo!