Casinò online, una grande rivoluzione tecnologica ne ha stravolto le regole

Il mondo dell’intrattenimento ludico è cambiato radicalmente da quando una grande rivoluzione tecnologica ne ha stravolto le regole. Oggi il gaming è entrato in una nuova dimensione storica, grazie alla trasformazione radicale dell’offerta tecnologica di un settore che ha compiuto balzi da gigante: le logiche della gamification, unite ai progressi fatti in fatto di gameplay, grafiche e accessibilità, hanno permesso alle software house di sfornare titoli di assoluto prestigio. Un ragionamento analogo va inevitabilmente fatto anche per il gambling, che ha tratto spunto dal gaming e creato un nuovo modo di interfacciarsi con le piattaforme digitali.

Tutti questi aspetti sono stati sintetizzati all’interno di un lavoro compiuto da Gaming Report dal titolo “I Migliori Casinò Online del 2021: Analisi di Mercato e Studio di Settore“. Oggi le slot machine online sono diventate il punto di riferimento dei giocatori di settore. Oggi giocare online è sicuro, visto che consente agli utenti di sfruttare i metodi di pagamento più affidabili, ma è soprattutto facile: grazie alle app da smartphone e alle versioni HTML5 dei siti, si può giocare in tutta comodità, ovunque e in qualsiasi momento. È proprio grazie ai concetti di accessibilità e portabilità che si è fondato un nuovo modo di pensare al gioco in Italia. Ed è anche per questo che molte strategie dell’immediato futuro da parte degli operatori si fondano proprio sul mobile.

Importante è anche il concetto di storytelling: migliorare il gameplay, raccontando una storia vera e propria, significa far appassionare il giocatore a ciò che il gioco cerca di comunicare, non soltanto alla prospettiva della vincita. In tal modo, si avrà un’esperienza di gioco totale e immersiva. Inoltre, con l’implementazione della Virtual Reality tramite i visori appositi, si potrà avere un’esperienza di gioco ai limiti del reale.

Un aspetto non secondario da tenere in considerazione è il marketing: da tempo gli operatori di gioco legale si stanno sforzando per creare nuove strategie per fidelizzare gli utenti. I bonus free spins senza deposito sono le più efficaci: permettono di testare la slot senza depositare denaro e sono i meccanismi di marketing più amati.

Anche i social portano una discreta affluenza, grazie agli streamers su Twitch e affini, che trasmettono in live le loro giocate, creando ampie community.

Non finisce qui, però. Il mondo del gambling sta già guardando alle prossime sfide. Una è sicuramente l’implementazione dell’Omnichannel, il multicanale che consentirebbe al giocatore di disporre di un’offerta di gioco vastissima, sia online che terrestre, con credenziali uniche. Sarebbe il primo passo per un riscatto del gioco sul territorio e per fornire un’offerta di gioco che sia davvero totale.