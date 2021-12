Book of Dead: la recensione della slot targata Play’n Go

Recensione completa della slot machine Book of Dead

Book of Dead slot machine è un avvincente gioco sviluppato dalla nota software house Play’n Go che vede come protagonista un temerario esploratore alla ricerca di un antico tesoro nascosto: il misterioso Libro dei Morti. Scopriamo nel dettaglio tutte le caratteristiche e le peculiarità di questo gioco che, dal momento della sua uscita, ha saputo collezionare un numero sempre maggiore di appassionati.

Tema e grafica della slot

Le avventure della slot Book of Dead si sviluppano in Egitto: all’interno di un maestoso tempio, tra geroglifici e simboli dell’antica cultura egizia, l’audace Rich Wilde cerca di scoprire dov’è celato il misterioso Libro dei Morti. Si tratta di una delle tante missioni del coraggioso esploratore che, durante i suoi lunghi viaggi, ha avuto modo di scoprire diverse culture dei tempi passati: le sue avventure hanno toccato infatti la civiltà azteca, quella indiana e quella greca, e possono essere rivissute mediante i rispettivi giochi slot “Rich Wilde and the Aztec Idols”, “Rich Wilde and the Pearls of India” e “Rich Wilde and the Shield of Atena”.

Tornando a Book of Dead, le caratteristiche che rendono unica questa slot machine sono davvero molte. La grafica, ad esempio, è un tratto distintivo del gioco. Alta definizione, colori brillanti e forme pulite rendono l’ambientazione desertica di Book of Dead molto piacevole. L’interno del tempio in cui si muove Rich Wilde è stato realizzato in maniera molto curata soprattutto nei dettagli e l’interfaccia utente appare chiara e intuitiva. Poche animazioni e una musica capace di trascinare i giocatori in questa epica avventura completano il quadro di questa slot machine.

Uno dei motivi del successo di questo gioco risiede nel gameplay. Book of Dead è infatti la slot perfetta per coloro che amano i giochi a tema “antico Egitto” e che preferiscono modalità di gioco semplici e poco articolate: pochi simboli speciali e poche funzionalità permettono anche ai meno esperti di godere pienamente delle sessioni di gioco.

Caratteristiche e funzioni speciali di Book of Dead

Nello specifico, Book of Dead è una slot a 5 rulli, 3 file e 10 linee di pagamento. Per vincere bisogna allineare da 2 a 5 simboli uguali nella stessa payline. Sui rulli scorrono icone di valore diverso: quelle raffiguranti le lettere delle carte da gioco pagano meno all’interno di una vincita, mentre a regalare premi di maggior valore atterrano sui rulli i simboli della cultura egizia come la figura di Anubi, di Osiride e del faraone. Per scoprire il valore dei simboli della slot è sufficiente consultare la Tabella dei Pagamenti, il cui comando è posto al di sotto del pannello di gioco.

All’interno della barra dei comandi sono presenti anche i tasti per selezionare il valore della puntata che va da un minimo di 0.10€ a un massimo di 50.00€. La slot, che presenta un RTP del del 96.21%, è caratterizzata da funzioni speciali che incrementano l’adrenalina e il divertimento durante le partite.

Il simbolo che sblocca le funzioni speciali del gioco è il Libro dei Morti. Questa è l’icona Wild della slot machine, che sostituisce tutti gli altri simboli come un jolly per favorire la creazione delle combinazioni vincenti. Il libro è però anche l’icona Scatter del gioco. Quando almeno tre di questi simboli atterrano all’interno dei rulli, si ottengono ben 10 giri gratuiti. Il bonus giri gratis è riattivabile alla comparsa di ulteriori Scatter sui rulli. A rendere ancora più fortunata questa modalità di gioco sono i moltiplicatori fino a 200x applicati alle vincite durante il round bonus.

Conclusioni

Nella grafica e nel gameplay sono celati i motivi del successo della slot machine Book of Dead che, dalla sua uscita nel gennaio 2016 continua a far divertire migliaia di giocatori. È ormai ben noto che le slot a tema Egitto siano più che apprezzate dai giocatori di tutto il mondo, tanto che le aziende software puntano su questa tematica producendo ogni anno giochi sempre nuovi ambientati nell’antica terra dei faraoni. L’iconica e classica slot Book of Dead ha riscosso sin da subito un’enorme popolarità, tanto da affermarsi come erede diretta della famosa slot machine Book of Ra di casa Novomatic.