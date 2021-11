Maltempo, Trapani: elicottero Aeronautica soccorre squadra Vvf

Un elicottero dell’Aeronautica Militare ha soccorso una squadra di tre Vigili del fuoco e cinque operatori del Parco Eolico di Mazara del Vallo ( Trapani ) per bloccare un fiume in esondazione. Un equipaggio dell’82/o Centro Csar (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15/o Stormo e’ decollato da Trapani nel primo pomeriggio per l’intervento.

Giunti a Mazara del Vallo, i militari, fa sapere l’Aeronautica, hanno “rapidamente recuperato il personale in pericolo, rimasto bloccato a causa dello sprofondamento dei mezzi di lavoro e delle auto. I Vigili del fuoco infatti, giunti sul posto per mettere in salvo gli operatori del Parco, hanno richiesto a loro volta l’intervento di un elicottero dell’Aeronautica Militare per poter lasciare la zona in sicurezza”.