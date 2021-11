Covid, in Olanda sarà lockdown per 12 ore al giorno. Germania, 76mila contagi al giorno: malati spostati dai militari

Il governo olandese, come previsto, ha annunciato un’ulteriore stretta per contenere la nuova impennata dei contagi da Covid nel Paese. Il premier Mark Rutte ha reso noto che l’inizio del coprifuoco per bar, ristoranti e negozi, che sarà in vigore a partire da domenica, scatterà ogni giorno alle 17. “I Paesi Bassi saranno di fatto chiusi tra le 17 e le 5”, ha detto Rutte in conferenza stampa.

In Germania terapie intensive piene, aviazione trasferisce malati

L’aviazione tedesca ha iniziato il trasferimento dei pazienti in terapia intensiva, mentre il Paese registra un nuovo numero record di casi giornalieri di coronavirus. L’agenzia di stampa Dpa ha riferito che un aereo medevac A310 della Luftwaffe trasporterà i pazienti gravemente malati dalla città meridionale di Memmingen allo Stato del Nord Reno-Westfalia.

Gli ospedali nelle regioni meridionali e orientali della Germania hanno avvertito che stanno esaurendo i letti di terapia intensiva. L’Agenzia di controllo delle malattie ha dichiarato che nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 76.414 nuovi casi e 357 nuovi decessi per Covid-19, portando il totale dall’inizio dell’epidemia a 100.476.

Gran Bretagna, oltre 50mila contagi e 160 decessi nelle ultime 24 oreNon si fermano i contagi in Gran Bretagna. I contagi giornalieri sono infatti tornati a superare la soglia dei 50mila (arrivando a 50.091), secondo gli ultimi dati ufficiali, in aumento rispetto ai 47.240 registrati giovedì. Si tratta del numero più alto riportato dal 21 ottobre, secondo i media britannici. Aumentano anche le morti, a 160, rispetto alle 147 del giorno precedente. Continua il trend in crescita rispetto a una settimana fa, quando i contagi erano 44.242.