Sicilia, il “Castagno dei 100 cavalli” finalista al “Tree of the year”

Il millenario «Castagno dei 100 cavalli» che si trova nel comune di Sant’Alfio (CT), alle pendici dell’Etna, è uno dei quattro finalisti al concorso nazionale «Tree of the year», l’unico siciliano, per la selezione dell’albero che rappresenterà l’Italia per il titolo di «European tree of the year» per il 2022.

Tutti possono partecipare per contribuire alla vittoria di questa eccellenza siciliana. Fino al 15 novembre sarà possibile votare online https://www.gianttrees.org/it/italian-tree-of-the-year-2021/finale

Il risultato sarà ufficializzato il 21 novembre, in occasione della Giornata nazionale dell’albero.

La stessa pianta rappresenterà l’Italia nel 2022 per il titolo europeo.