Poker online è meglio del poker nella vita reale? – Come si ottiene un bonus di poker online

I casinò e le sale da poker online sono oggi più popolari che mai. Ciò è senz’altro dovuto allo sviluppo tecnologico ma, il poker su Internet è davvero migliore del poker dal vivo? E se sì, perché? Questo articolo spiegherà perché il poker online è migliore del poker dal vivo e quali sono le migliori opportunità per i giocatori di poker online.

A primo impatto, il poker online potrebbe preoccupare quegli utenti che non ci hanno mai giocato prima. Oltre ad apprendere le basi del poker, infatti, i giocatori online potrebbero avere a che fare con un nuovo lessico di termini e gergo. Questo potrebbe scoraggiare i nuovi giocatori e compromettere l’esperienza di gioco sin dal principio. Inoltre, anche se le offerte di Bonus per il Poker online non mancano, non è sempre facile districarsi tra le clausole e i requisiti da soddisfare per ottenere questi vantaggi, specialmente se non si ha familiarità con il gergo del poker.

Per aiutare i giocatori alle prime armi a iniziare la loro avventura con il poker online, iniziamo spiegando come funzionano praticamente tutti i pacchetti bonus tipici del poker online, grazie a una spiegazione dettagliata delle procedure necessarie per ottenere per questi ambiti pacchetti promozionali. Nella maggior parte delle sale da poker online, infatti, difficilmente si otterranno ricompense immediatamente dopo essersi registrati ed aver giocato un paio di mani. La maggior parte dei bonus del poker online, infatti, si basa sul numero di mani giocate, e vengono solitamente distribuiti in fasi successive, come bonus fedeltà in seguito ad un certo numero di punti raccolti.

In altre parole, più ti eserciti, più punti accumulerai. È così che funziona: quando si gioca a poker, la “rake” rappresenta il profitto realizzato dalla casa, a partire dalle puntate poste al centro del tavolo dai giocatori ad ogni round. La maggior parte delle sale da poker ti darà punti bonus in base alla quantità di rake creata. Questi punti aggiuntivi verranno poi assegnati al termine della partita o del torneo.

In realtà, le sale da poker online hanno interesse a mantenere le persone impegnate nel gioco e nei vari tavoli, ovviamente, e pertanto questo tipo di Bonus sono in un certo senso una finta perdita per il casinò. Di conseguenza, gli incentivi legati alla partecipazione a tavoli e tornei vari non mancheranno mai.

Di conseguenza, quando i punti bonus di un giocatore raggiungono una soglia specifica, una parte del bonus poker qualificante viene accreditata sul conto del giocatore. Questa procedura continua fino a quando il giocatore guadagna abbastanza punti aggiuntivi e raggiunge nuovi obiettivi, sbloccando per l’appunto Bonus e premi esclusivi.

Una volta che il premio è stato assegnato, il giocatore riceverà regolarmente una notifica relativa ai punti premio. Tali punti verranno spesso scambiati con diversi premi o oggetti gratuiti, in base alle offerte particolari fornite presso il sito del poker online.

Per avere diritto alla promozione, spesso dovrai inserire un codice bonus poker ogni volta che hai a che fare con il sito web di poker online. Questi codici non sono sempre presenti sulla pagina, ma possono essere ottenuti tramite specifici siti web di bonus poker.

Non sempre puoi utilizzare un codice promozionale per aumentare il tuo deposito quando giochi a poker in un vero casinò reale, tuttavia potrai farlo online con alcuni dei Brand più famosi. Su PokerStars, ad esempio, puoi utilizzare un codice bonus per ottenere risorse extra con cui giocare, e anche promuovere i tuoi amici nella poker room e guadagnare con i loro depositi e vincite. Raramente vedrai qualcosa di simile in un casinò reale.

Ogni volta che non hai ​​tempo o modo di visitare un casinò reale, potrai comunque divertirti con il poker da casa, usando semplicemente il tuo PC. Se non hai molto tempo a disposizione, evita i cash game perché sono competizioni non molto veloci e non sarai in grado di arrivare puntale al tuo appuntamento semplicemente perché sei il chip leader del gioco. Il poker online è in genere più facile da imparare rispetto al poker dal vivo. Generalmente, si ha un minuto per reagire nel poker online, ed è impossibile giocare psicologicamente perché non avrai modo di osservare i tuoi avversari. Tuttavia, rispetto al poker dal vivo, non dovrai preoccuparti di eventuali tasse sulle vincite.

Questo rende il poker online più semplice del poker dal vivo, e poiché è più veloce, puoi anche costruire un bankroll più velocemente rispetto al poker dal vivo.

La possibilità di ricevere un bonus in denaro iscrivendosi a un sito di poker online, tuttavia, rimane in mia opinione l’elemento più bello del poker online.