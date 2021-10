Casinò stranieri non AAMS: ecco la nuova moda che sta spopolando sul web

Il gioco d’azzardo è da sempre un passatempo amato da molti. Dalle prime case di gioco in cui ci si recava per puntare il proprio denaro e tentare la fortuna, alle scommesse sportive, molti sono coloro che hanno vi dedicato il proprio tempo, spesso vincendo e spesso fallendo.

Il mondo del gambling, grazie allo sviluppo del digitale e della diffusione di internet a casa e smartphone con connessione ovunque, si è poi pian piano evoluto fino ad arrivare a registrare un ampio successo da parte dei casinò online.

Senza muoversi da casa oppure in qualsiasi altro luogo, è possibile infatti accedere ai siti internet di tantissimi casinò e giocare, proprio come se ci si trovasse in un casinò vero e proprio. Ce ne sono davvero una miriade, ma prima di tutto è opportuno fare una distinzione: quella tra casinò AAMS e casino senza licenza AAMS.

I casinò AAMS

I casinò AAMS sono le case di gioco che hanno ottenuto la licenza per operare su territorio italiano dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). La licenza AAMS (sigla che sta per Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) viene rilasciata ai casinò italiani e stranieri che rispettano determinati requisiti e legalizza la presenza sul territorio italiano del casinò che l’ha ottenuta.

I requisiti previsti sono davvero molti, ma possiamo sintetizzarli in brevi punti. Prima di tutto, gli aspetti principali richiesti riguardano l’RTP (Return To Player, cioè il ritorno al giocatore) e l’RNG (Random Number Generator, cioè il generatore di numeri casuali). Il primo consiste nella percentuale di puntate che vengono utilizzate per formare il montepremi di gioco.

In parole povere, quando i giocatori puntano una data somma, parte di essa viene utilizzata per formare il denaro che poi tornerà ai giocatori stessi sotto forma di vincita. La normativa AAMS prevede quindi che questa percentuale non sia inferiore al 90%, lasciando alla casa di gioco un guadagno del solo 10%.

Per quanto riguarda l’RNG, invece, la normativa prevede che la generazione dei numeri (per esempio quelli della roulette) avvenga in modo totalmente casuale e non programmato, proprio come succede nella vere case di gioco offline. Infine, un altro degli importantissimi requisiti previsti dalla normativa AAMS è il gioco responsabile.

Come ben sappiamo, il gioco d’azzardo può fin troppo facilmente diventare una dipendenza, conducendo le persone sul lastrico. Per ottenere la licenza, è dunque necessaria una sezione del sito dedicata a questo problema, con la possibilità per i giocatori di autoescludersi dai giochi per un po’.

I casinò non AAMS

Dopo aver visto gli aspetti principali dei casinò AAMS ci si può domandare: perché i casinò non AAMS stanno diventando così popolari? Non si tratta di una truffa? Ebbene no, anche i casinò AAMS sono legali, soltanto che hanno ricevuto una licenza per operare su territorio internazionale da paesi stranieri, solitamente Malta o le Antille Olandesi.

I casinò stranieri che accettano italiani pur non avendo la licenza AAMS sono moltissimi e stanno aumentando sempre di più. Anche la loro popolarità in Italia è in crescita e il motivo è semplice: i bonus e le promozioni offerti da questi concessionari sono solitamente più vari e vantaggiosi, stimolando così l’interesse degli scommettitori.

Anche le modalità di pagamento spesso attirano l’attenzione, permettendo infatti anche l’utilizzo delle criptovalute. Inoltre, molti casinò non AAMS rispettano maggiormente la privacy dei giocatori, non richiedendo alcun documento identificativo.

Per questo motivo, la ricerca di casinò stranieri di questo tipo sta spopolando sempre di più tra gli scommettitori del web, creando anche una serie di siti dedicati in cui è possibile consultare le opinioni degli altri giocatori e visualizzare gli elenchi dei migliori casinò non AAMS.