Amministrative, a San Cataldo urne aperte fino alle 15

Riaperte ufficialmente le urne per il secondo e ultimo giorno di ballottaggi delle elezioni amministrative 2021.

I seggi resteranno aperti fino alle 15, poi una volta terminate le operazioni di voto per chi era in fila prima dell’orario di chiusura, si procederà allo spoglio delle schede. In questa tornata sono 65 i Comuni, distribuiti in 15 regioni a Statuto ordinario, oltre al Friuli Venezia Giulia, interessati dallo scrutinio.

Le sfide più calde riguardano Roma, Torino e Trieste ma al ballottaggio ci sono anche sei capoluoghi di provincia: Latina, Savona, Varese, Benevento, Caserta e Isernia. Il 24 ottobre, invece, si voterà in Trentino Alto Adige (Merano e Brentonico). In Sardegna (Capoterra) e Sicilia (Canicattì, Rosolini, Porto Empedocle, San Cataldo, Favara, Adrano, Vittoria, Lentini) oltre a domenica 24, si voterà anche lunedì 25 ottobre.