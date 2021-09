Streaming e intrattenimento online: come corre l’industria digitale anche in Sicilia

Il mondo continua a evolversi e a cambiare a una velocità sorprendente. In uno scenario così dinamico e imprevedibile, ci sono però dei settori economici che continuano a viaggiare a una velocità sorprendente, sostenuti dai numerosi incentivi governativi e regionali che da qualche anno a questa parte vengono destinati allo sviluppo e alla ricerca tecnologica.

Fino a qualche anno fa, quello dei videogame era considerato un fenomeno per pochi appassionati del genere, spesso disposti a spendere cifre folli per una console o per una piattaforma di gioco ad alte prestazioni. Come raccontato da Il Sole24Ore, negli ultimi anni, tuttavia, grazie alla rivoluzione tecnologica i videogame sono diventati un fenomeno alla portata di tutti e ciò ha determinato una crescita esponenziale in un settore che nell’ultimo anno ha generato un indotto complessivo superiore ai 160 miliardi di dollari. I numeri, come sempre, non mentono e ci raccontano di un universo che negli ultimi 10 anni ha fatto registrare una crescita annua media nell’ordine del 3% e che, soprattutto grazie agli smartphone, fa ormai parte del nostro quotidiano. Nell’ultimo decennio, le vendite di titoli per smartphone sono aumentate del 900% sia perché le sessioni di gioco da dispositivo mobile sono molto più brevi rispetto a quelle da PC o da console come Play Station, sia perché i dispositivi mobili permettono agli appassionati di intrattenersi in ogni momento della giornata e per la durata che preferiscono. Per ragioni analoghe, continua a crescere anche il settore del gioco d’azzardo che, come raccontato da Agi Italia, ogni anno produce solo nel Bel Paese un gettito fiscale vicino ai 10 miliardi di euro e coinvolge così tanti provider che sono nati siti come quello di BonusFinder Italia specializzati nel confrontare le tantissime offerte presenti sul mercato, al fine di rendere il giocatore il più consapevole possibile.



Lo streaming cambia l’intrattenimento

Sempre legato al mondo tecnologico c’è poi un altro settore dell’intrattenimento che continua a crescere di anno in anno e che ormai è diventato un vero e proprio fenomeno di portata planetaria. Stiamo parlando dello streaming, dove per streaming si intendono tutte quelle trasmissioni video online siano esse di film, serie televisive o manifestazioni sportive. Proprio quello sportivo è uno dei settori che negli ultimi anni ha subito maggiormente il fascino dello streaming tanto che quest’anno, come raccontato da Calcio e Finanza, il calcio italiano è disponibile interamente solo sui canali digitali di Dazn. Allo stesso tempo la statunitense Amazon Prime è riuscita ad aggiudicarsi i diritti della Champions League e ha dimostrato che il futuro delle trasmissioni sportive è a mezzo web. Cresce poi il fenomeno del game streaming, con piattaforme come Twitch che negli ultimi due anni hanno visto aumentare i propri utenti di circa il 160%.

Come abbiamo avuto modo di vedere, in un mondo sempre più soggetto alle mode del momento ci sono dei settori economici che continuano a crescere in modo inesorabile. Anche nella nostra Regione, i fondi stanziati per lo sviluppo tecnologico sono molteplici e la sensazione è che questi siano solo gli albori di una nuova era di cui non riusciamo neanche a delineare i contorni.