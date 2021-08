Polemica Sicilia gialla, “minoranza condiziona tutti”. Assessore Razza ricorda record negativo vaccini e boom contagi

PPrima per contagi, ultima per vaccinati la Sicilia sara’ la prima regione italiana a ridiventare gialla. Un passaggio temuto e annunciato da giorni che dovrebbe essere ufficializzato domani dopo l’esame dei dati della cabina di regia e che segna l’ennesimo record negativo dell’Isola. Sforati tutti i tre nuovi parametri previsti: i ricoveri in terapie intensiva, che ieri erano all’11%, quelli in area medica che si attestavano al 20% e i contagi, ormai da giorni sopra quota 1000. Cifre impietose come impietosi sono i dati sui vaccini: secondo la Fondazione Gimbe solo il 55,2% della popolazione risulta immunizzato con la doppia dose rispetto a una media italiana del 62,2%; le persone in attesa della seconda dose sono l’8,4%. Mentre il dato piu’ preoccupante e’ quello delle persone senza neanche una dose: il 36,3%, contro una media italiana del 29,3%. Come dire che piu’ di un siciliano su tre non e’ ancora vaccinato. Una situazione allarmante che ha spinto nei giorni scorsi il governatore Nello Musumeci e oggi l’assessore alla Salute Ruggero Razza a richiamare la popolazione a un gesto di responsabilita’. “L’80% dei ricoverati non e’ vaccinato, oggi questi cittadini sono pentiti, ma non si sono vaccinati quando avrebbero potuto e dovuto. – ha detto Razza – La Sicilia e’ stata invasa dal flusso di turisti arrivati da ogni parte d’Italia e del mondo e, quindi, paghiamo l’effetto di una grande circolazione del virus ma abbiamo il dovere di chiedere a quella percentuale di cittadini siciliani che non ha fatto il vaccino, di fare come la maggioranza, perche’ la minoranza non puo’ consentire ne’ consentirsi di decidere le sorti di tutti gli altri siciliani”. La maglia nera dei non vaccinati, secondo la Fondazione Gimbe, va agli over 50 col 19,6% (media Italia 12,9%) rimasto senza neppure una dose, mentre la fascia di giovani 12-19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino e’ pari al 52% (media Italia 46,9%).

Fino ad oggi sono complessivamente 5.597.547 (dati governo.it) le dosi somministrate, che corrispondono all’87,5% di quelle consegnate (6.397.337). In percentuale ha fatto peggio solo la Calabria con l’84%. Rispetto al target di popolazione, i capoluoghi di provincia in cui si registra la piu’ bassa percentuale di vaccini in tutte le fasce d’eta’ sono Catania, Siracusa e Messina, le piu’ “virtuose” sono invece Agrigento, Palermo e Ragusa che hanno superato con Enna il 72%. Bene anche Trapani e Caltanissetta. Preoccupante anche l’aumento dei casi delle ultime settimane. Nella settimana 18-24 agosto si e’ registrato un peggioramento dei numeri degli attualmente positivi per 100.000 abitanti che sono 512. In aumento del 33,6 % anche i nuovi casi rispetto alla settimana precedente. E dopo gli open days, gli aperivax, le somministrazioni nei quartieri, nelle gelaterie, nelle pizzerie e nei musei la Regione cerca di correre ai ripari puntando sui vaccini in farmacia. Si parte, dalla prossima settimana, a Palermo e provincia. L’elenco dei centri autorizzati sara’ pubblicato dall’Asp. I cittadini che vorranno vaccinarsi potranno prenotare la dose di Pfizer-BioNTech.