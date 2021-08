“Sull’Afghanistan abbiamo sbagliato tutti”, lo ha dichiarato la cancelliera tedesca Merkel ed è, molto probabilmente, la valutazione politica più realistica .

“L’esercito afghano non ha opposto resistenza, o ha comunque opposto poca resistenza: qualsiasi sia la ragione questo deve fare riflettere.

In vent’anni di impegno però l’intero Occidente non è riuscito né a ricostruire forze armate credibili, né a rivitalizzare un sostegno sociale verso il governo. Adesso anche le donne che avevano gettato il burqa hanno paura anche se il portavoce dei talebani sui diritti delle donne mostra segni di apertura annunciando che devono far parte del governo,” nel rispetto della Sharia”.