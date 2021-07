Incidenti stradali: scontro scooter-auto, muore 20nne a Messina

Un giovane di 20 anni e’ morto a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Messina. Lo scontro si e’ verificato tra un’auto e uno scooter. Ha perso la vita Kevin Costantino, che viaggiava in sella al mezzo a due ruote. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale. A quanto pare il giovane che procedeva in direzione nord – sud, stava percorrendo la via Bonino alla guida dello scooter Honda Sh quando si e’ scontrato con una Opel Mokka proveniente da via Bonsignore.

Lo scontro e’ stato violento, tanto da far sbalzare il mezzo a due ruote contro una vettura del tram che in quel momento stava sopraggiungendo nei pressi del curvone Gazzi. Le condizioni del ragazzo sono subito apparse disperate, e’ stato trasportato d’urgenza al vicino Policlinico dove purtroppo non c’e’ stato nulla da fare