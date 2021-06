Rassegna stampa, Caltanissetta. Bontempo il nuovo boss di cosa nostra, “così ha messo sotto scopa Dell’Asta e figlio”

Per gli inquirenti non ci sono dubbi: è Carmelo Antonio Bontempo l’attuale reggente di Cosa Nostra a Caltanissetta e il suo braccio destro è Giovanni Puzzanghera, pronto ad andare in galera e che comunicava alla compagna che non c’erano problemi in caso di arresto “perché al sostentamento della famiglia avrebbe provveduto Carmelo”, come fa per tanti altri detenuti. A cominciare da Giovanni Gelsomino, in carcere dal 1995 per scontare l’ergastolo che gli è stato inflitto per aver ucciso Salvatore Dell’Utri per un debito di droga di 400mila lire.

Giovanni Gelsomino, per gli inquirenti, sarebbe stato il “padrino” di Carmelo Antonio Bontempo e i due sarebbero ancora in contatto come emerge dalle intercettazioni dell’inchiesta “Bella vita”. Anche Carmelo Antonio Bontempo ha un precedente per omicidio: da minorenne si è macchiato del delitto di Walter Maniscalco, ucciso la notte del 16 marzo 1995 all’interno del cimitero Angeli. Alcune ore prima c’era stata una lite tra giovani, nei pressi dell’oratorio salesiano, e un gruppetto di ragazzi si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento: non appena Maniscalco arrivò su un’auto, venne raggiunto da quattro colpi di fucile e ucciso.

A sparare fu proprio Carmelo Bontempo, che venne condannato a 14 anni di reclusione, ma ne scontò solo 11, beneficiando dell’indulto. Poi per Carmelo Bontempo e Giovanni Puzzanghera altri due arresti per droga, prima di tornare libero e occuparsi della gestione della famiglia mafiosa, sempre pronto a far avere soldi alle famiglie degli ergastolani e dei condannati per mafia ancora detenuti. Con il suo modo di fare rispettoso, Carmelo Antonio Bontempo – sostengono gli investigatori della Squadra Mobile – è riuscito a scavalcare un mafioso del calibro di Giuseppe Dell’Asta nelle gerarchie della cosca nissena.

Una conferma arriva soprattutto dalle intercettazioni nei confronti di Giovanni Puzzanghera che “racconta” agli inquirenti un episodio avvenuto nell’aprile scorso. Per Puzzanghera, Giuseppe Dell’Asta – definito “… sta pala longa di minchia…” – e il figlio Fabrizio «si erano comportati da vigliacchi perché di fronte a Bontempo avevano tenuto un atteggiamento remissivo ma, al contrario, se si fossero imbattuti in altre persone di sicuro avrebbero compiuto angherie e soprusi come erano soliti fare».

Giovanni Puzzanghera è un fiume in piena quando viene intercettato: racconta tanti particolari sul suo amico di sangue Carmelo Bontempo, esaltandone il carisma criminale e affermando che «aveva le porte aperte ovunque andasse, anche in luoghi ad elevatissima densità criminale come Palermo e Napoli, e cli essere capace di risolvere problemi in qualsiasi posto in ragione dell’ampio ventaglio di contatti con criminali di cui poteva giovarsi».

Tornando alla diatriba con i Dall’Asta, Puzzanghera rievocava che Bontempo «aveva avuto un diverbio con Fabrizio Dell’Asta, figlio del noto mafioso Giuseppe, in quanto si era permesso di rivolgergli uno sguardo di troppo» e rimarcando che quando Bontempo incontrò «Fabrizio Dell’Asta proprio di fronte al Bar Bella e gli aveva chiesto come mai lo fissasse intensamente manco fosse un poliziotto o un carabiniere», nel duro faccia a faccia che aveva avuto con Dell’Asta junior «si era sentito dire da quest’ultimo che non doveva rivolgersi a lui in quel modo. Ma Bontempo, facendo valere tutto il suo carisma criminale, aveva controbattuto che sarebbe stato capace di rivolgersi nello stesso modo anche nei confronti di suo padre il quale non gli incuteva alcun timore».

Puzzanghera riferiva al suo interlocutore che Fabrizio Dell’Asta era andato da suo padre a raccontare l’episodio e quest’ultimo, a sua volta, aveva rintracciato Bontempo «per scusarsi per l’accaduto in quanto suo figlio Fabrizio era solo un ragazzo e pertanto si era comportato in maniera sconveniente nei suoi confronti». Ma, sempre a dire di Puzzanghera, Bontempo «non aveva voluto sentir ragione ed aveva affrontato a brutto muso anche Giuseppe Dell’Asta dicendogli che «prima di mettere in mezzo alla strada suo figlio Fabrizio, solo e senza l’accompagnamento dei genitori, doveva insegnargli un po’ di educazione ed evitare di rivolgergli sguardi maliziosi».

Ma non sarebbe finita lì, perché Bontempo in quella occasione «aveva rinfacciato a Giuseppe Dell’Asta che se lui e suo figlio pensavano di incutergli timore come facevano con altri si sbagliavano di grosso, minacciandolo che, se si fossero azzardati a mancargli di rispetto, avrebbe preso a fucilate lui, suo figlio, Salvatore Di Marca inteso “u purrittaru” ed Emanuele Bruzzaniti», che diversi collaboratori di giustizia hanno indicato come vicini a Cosa Nostra nissena