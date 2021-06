In America le nozze del giovane Brendan con origini mussomelesi. In chiesa l’immagine della Madonna dei Miracoli

MUSSOMELI – Lo si è visto tante volte, ed in tante occasioni, durante le celebrazioni religiose, a cui partecipava e assicurava la sua presenza nel loro svolgimento. l’americano originario precisamente di via Trieste 91 di Mussomeli (casa paterna della nonna Concetta Morreale, imparentata coi “Murriali” e “Chianteddri”, orgogliosamente santarriisi doc. La sua permanenza a Mussomeli, assicurava, dunque, un’attiva collaborazione, assai utile ai parroci delle diverse chiese dove si celebravano le ricorrenze liturgiche. Infatti, Brendan Young, di cui stiamo parlando, puntuale ed assai attento alle funzioni, col suo modo di relazionarsi, assai rispettoso degli altri, ed abbastanza colto sotto l’aspetto religioso, faceva presupporre suoi percorsi ecclesiastici, stante anche, il suo prolungato tempo trascorso nella Terra di Manfredi, a cui era ed è profondamente legato. Però , il successivo rientro in America lo ha orientato verso altre scelte. Continua a mantenere saldi i contatti coi tanti parenti, amici ed estimatori con cui tuttora si relaziona. Una scelta diversa, dunque, del “chierichetto”, che lo ha visto, venerdì 11 giugno scorso nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, sposo di Emma Platte (primogenita di ben 11 figli) officiato dal vicario foraneo Don Gregory Wilson assistito da Don Renaurd West come diacono e Don Michael Sellars come suddiacono della messa solenne “all’antica” col rito preconciliare in latino e canto gregoriano. C’è stata la presenza anche di tre altri sacerdoti ‘in coro’ e diversi seminaristi che assicuravano il servizio liturgico; ha presenziato una delegazione dei cavalieri americani del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie. Erano presenti quattro testimoni, cari amici del sposo e la sorella e amica cara della sposa. Per l’occasione, ha precisato lo sposino Brendan, “sempre riconoscente delle propri origini mussomelesi, ho fatto collocare un’ immagine della Madonna dei Miracoli sull’altare nella cappella mariana della Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice ad Aiken, South Carolina (chiesa dove si sono celebrate le nozze), dove noi, da novelli sposi, abbiamo offerto una composizione di fiori e ci siamo affidati alla Beddra Matri”. Evidentemente non gli mancheranno i voti augurali di serenità e felicità per il suo matrimonio dei tanti amici che lo hanno apprezzato per la sua bontà e simpatia.