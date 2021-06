I bonus casino senza deposito: una panoramica

Se sei un giocatore abituale dei casinò online, ti sarà capitato spesso di sentir parlare dei bonus: casino bonus senza deposito immediato, giri gratis, bonus cashback e così via. Probabilmente avrai già approfittato durante le tue sessioni di gioco di almeno uno di queste tipologie di promozioni.

A volte però può capitare di non approfittare di un bonus solo perché non è facile capirne il meccanismo o, al contrario, ci capita di rimanere bloccati su una promozione che non è poi così conveniente come pensavamo all’inizio. Vediamo quindi di fare un po’ di chiarezza su questo argomento.

Una delle offerte che più stuzzicano i player di tutto il mondo sono i bonus casino senza deposito: molti giocatori si chiedono in cosa consistono e dove trovarlo. Andiamo quindi per ordine!

I bonus no deposit: struttura e funzionamento

Questo tipo di offerta ha un nome che già ci dice parecchio sul suo contenuto. Anche se non ti è mai capitato di approfittarne, è facile intuire che si tratta di una promozione che non richiede un deposito o una ricarica sul tuo conto per poter essere riscattata.

Proprio così: i casino online bonus senza deposito ti danno l’opportunità di giocare senza prima dover effettuare un deposito. Di regola avere un account registrato al sito è sufficiente (ma anche necessario): spesso infatti queste promozioni sono pensate per i nuovi giocatori, che vengono invogliati a conoscere il casinò permettendo loro di divertirsi senza dover scommettere di tasca propria.

In altri casi, i bonus casino senza deposito vengono riservati invece ai giocatori già iscritti. Ricorda quindi che è sempre importante leggere i termini e le condizioni di utilizzo delle promozioni: iscriverti a un casino bonus senza deposito immediato e scoprire che il tuo bonus è riservato solo ai giocatori che magari hanno già piazzato un volume minimo di scommesse può essere molto deludente!

Non dimenticare inoltre che, anche se il livello della sicurezza del casiono online

è ormai molto elevato, è sempre meglio tenere gli occhi aperti e sapere con certezza dove spendiamo il nostro denaro. Se succede qualche episodio spiacevole, il più delle volte è dovuto a una scarsa informazione da parte del giocatore, o al portale che ha volutamente non chiarito alcuni termini fondamentali dell’offerta. Quando il player se ne accorge, di regola è ormai troppo tardi per porre rimedio.

Detto questo, andiamo avanti nella nostra analisi e chiariamo un altro punto: il giocatore può scegliere liberamente i giochi su cui spendere i bonus casino senza deposito? Dipende: in questo caso è il casinò a scegliere se la promozione può essere spesa su qualsiasi gioco o solo su alcuni. Anche in questo caso, leggi attentamente i termini e le condizioni del sito prima di accettare l’offerta.

Tipi di bonus senza deposito

Questa promozione è unica nel meccanismo, nella misura in cui permette al player di giocare senza dover scommettere di tasca propria. A seconda però del tipo di gioco a cui viene collegata, il bonus casino senza deposito può avere due strutture diverse. Parliamo infatti di:

Bonus senza deposito in denaro

Giri gratis

Il primo è un bonus dedicato a tutti i classici giochi da casinò, che includono i giochi di carte e i live games, oltre alla roulette. A seconda delle regole stabilite dalla casa da gioco, il player ha a disposizione un credito che può piazzare su uno o più tavoli.

I giri gratis, o free spins, sono una promozione dedicata alle slot: orami è difficile trovare dei siti casino bonus senza deposito che non abbiano dei free spin per le slot machine, dal momento che queste costituiscono uno dei giochi più amati dai player di tutto il mondo. Grazie alla varietà dei temi e alle elevate possibilità di vincita, non c’è casinò che non abbia un comparto di macchine a rullo composto da almeno 150-200 software e una serie di promozioni dedicata.

Anche nel caso dei giri gratis, occorre prima verificare se questo siano riservati ai nuovi giocatori e quindi rappresentino una sorta di bonus di benvenuto, oppure siano riservati ai giocatori affezionati. In quest’ultimo caso spesso accade per promuovere una nuova slot e farla conoscere al pubblico, per cui la promozione dure per un periodo id tempo un po’ più lungo del solito.

Pro e contro dei bonus casino senza deposito

Dopo aver capito il funzionamento di questo tipo di promozione e in quali occasioni possiamo approfittarne, occorre tirare le somme: conviene per il giocatore approfittare di questa offerta?

Quando si tratta di casinò online e di bonus, è difficile dire “bianco” o “nero” il primo fattore che rende una promozione vantaggiosa è il gioco del player, che deve sempre essere ispirato a responsabilità e autocontrollo.

Per questo motivo, il primo passo da fare prima di decidere di utilizzare il bonus è scegliere dei casino online sicuri con bonus senza deposito. Anche se non sono autorizzati dall’ADM, devono avere una licenza regolare per esercitare l’attività di gioco. Se poi riesci a dare un’occhiata su Internet e a scoprire cosa pensano gli altri giocatori che hanno già esperienza, ancora meglio!

Per quanto riguarda i vantaggi di questo tipo di promozione, beh, sono facilmente intuibili: poter giocare senza dover ricaricare il proprio conto di gioco è una gran bella opportunità. Diciamo che è un po’ come giocare in modalità demo ma con la possibilità di vincere realmente, oltre al divertimento e l’adrenalina che sono senz’altro superiori rispetto al gioco for fun.

Ci sono dei lati negativi? Potrebbero esserci, soprattutto in relazione alla modalità con cui viene speso il bonus senza deposito. Non dimentichiamo infatti che si tratta sempre di denaro, anche se viene offerto dal casinò. Spesso e volentieri infatti i player “bruciano” questa opportunità, pensando di non aver perso niente di tasca loro. In realtà si possono perdere delle potenziali vincite: quelle vincite per cui a volte si sfida la fortuna per giorni interi.

Un altro aspetto a cui fare attenzioni sono i requisiti minimi di scommessa stabiliti dai casino online bonus senza deposito: laddove le tue partite siano fortunate, devi verificare quante volte occorre scommettere la somma del bonus prima di poter concretamente prelevare le vincite. In genere il wagering requirement si aggira sulle 30x, ma ci sono anche condizioni più favorevoli. Laddove tu non riesca a soddisfare il requisito, perderai sia il bonus che la somma vinta.

Conclusione

Come avviene per tutti bonus, anche quello senza deposito è senz’altro molto interessante per i player. Conoscere i termini di utilizzo e valutarli alla luce della propria esperienza e del proprio budget sono però due step fondamentali per avere successo nel gioco online, ma anche per vivere un’esperienza di gioco più serena e divertente.