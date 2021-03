Covid: governo accelera sui vaccini, riunione Cts per inasprire misure

Fermare i contagi con misure piu’ restrittive e accelerare sul piano vaccini. E’ cosi’ che il governo intende contrastare quella che sembra a tutti gli effetti essere la terza ondata Covid. Una pandemia che, ad un anno dal suo inizio, ha superato la soglia dei centomila morti. Con la curva dei contagi in risalita, la diffusione delle varianti e la situazione delle terapie intensive, il governo e’ pronto a considerare possibili modifiche al Dpcm in vigore. Proprio per questo e’ prevista una riunione del Comitato tecnico-scientifico (Cts) per valutare nuovi interventi su richiesta del governo.

Tra le ipotesi in campo delle chiusure generali nei fine settimana per tentare di ridurre la curva dei contagi legati a un aumento della mobilita’ e delle attivita’ sociali e il criterio di 250 casi ogni 100 mila abitanti per entrare automaticamente in zona rossa. Inoltre si potrebbe spingere per la chiusura dei negozi li’ dove vengono chiuse le scuole. Misure piu’ stringenti per affrontare le prossime settimane che, come ricordato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, saranno complicate per via delle varianti “che hanno prodotto una capacita’ espansiva del virus”.

Che la pandemia “non e’ ancora sconfitta” lo ha sottolineato ieri il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un videomessaggio in occasione della Giornata delle donne, “ma grazie all’accelerazione delle vaccinazioni si intravede una via d’uscita non lontana. Il nostro compito – e mi riferisco a tutti i livelli istituzionali – e’ quello di salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani e permettere al piu’ presto un ritorno alla normalita'”.

Il premier si e’ soffermato sul coordinamento del piano vaccinale su base nazionale e sui criteri per la somministrazione. L’autorizzazione per la somministrazione del vaccino AstraZeneca per gli over 65, portera’ a un “deciso potenziamento” delle dosi nelle prossime settimane e “si privilegeranno le persone piu’ fragili e le categorie a rischio”, a cui andra’ sempre somministrato Pfizer o Moderna. Intanto sono arrivate 666.000 dosi di Pfizer per la messa in sicurezza degli over 80 e 684.000 dosi del vaccino AstraZeneca.

Draghi ha poi lanciato un appello alle forze politiche per rimanere uniti: “Questo non e’ il momento di dividerci o di riaffermare le nostre identita’. Ma e’ il momento di dare una risposta alle tante persone che soffrono per la crisi economica, che rischiano di perdere il posto di lavoro, di combattere le disuguaglianze”. Nella maggioranza, pero’, l’ipotesi di un lockdown generale divide. Per il leader della Lega Matteo Salvini “chiudere adesso senza vaccini non serve a niente e nessuno”.

Pensiero condiviso dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, che si dichiara “totalmente e fortemente contrario all’ipotesi di una chiusura generalizzata”. E’ piu’ cauto Silvio Berlusconi, che sottolinea come “la stagione dei sacrifici non e’ finita e i dati non ci consentono di abbassare la guardia”. Italia Viva, invece, chiede di chiudere anche le attivita’ commerciali li’ dove sono chiuse le scuole, meglio cioe’ un lockdown generale e breve per poi riaprire tutto in sicurezza