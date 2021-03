Centauro muore nel ragusano dopo tragico scontro con un camion.

Nonostante i medici dell’Ospedale di Vittoria abbiano tentato il tutto per tutto pur di strapparlo alla morte, è deceduto Adriano Parisi, il centauro di 35 anni di Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa, rimasto vittima ieri sera di un pauroso incidente stradale.

Il giovane, mentre era in sella alla sua moto s’è scontrato, per cause in corso di accertamento, con un camion in contrada Pezze. Nell’impatto ad avere la peggio è stato proprio il centauro che è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato prima nel vicino Pronto soccorso di Villaggio Gulfi e poi all’Ospedale Guzzardi di Vittoria, è purtroppo spirato.