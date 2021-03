Cresce la schiera dei furbetti del vaccino e finché non arriveranno farmaci in quantità sufficiente per partire con la vera campagna di massa, continueremo ad assistere ai tentativi di chi, incuneandosi nelle pieghe di un sistema complesso e articolato, cercherà di approfittarne, saltando la fila, accreditandosi diritti di priorità veri o presunti.