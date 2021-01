Vaccino anti Covid: morta anziana per emorragia cerebrale

“Si comunica per opportuna conoscenza che ieri, martedi’ 5 gennaio, una paziente di 89 anni, residente in una RSA genovese sul territorio di Asl3, e’ stata sottoposta a vaccinazione anti covid. Poco dopo la paziente e’ stata colta da una emorragia cerebrale e da rash cutaneo. Tempestivamente soccorsa la donna e’ stata trasportata in emergenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Scassi. La paziente e’ deceduta nelle prime ore di questa mattina. Sono state avviate tutte le indagini autoptiche del caso data la concomitanza di eventi per il quale, al momento, non si rilevano nessi causali diretti tra emorragia e vaccino”. Lo comunica in una nota Alisa – Azienda ligure sanitaria.