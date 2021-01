L’invenzione italiana che risale al 16° secolo: cosa succede nel Bingo moderno

Non tutti sanno che le origini del Bingo sono nostrane. Esse risalgono al periodo della repubblica di Venezia, nella forma di una lotteria a estrazione.

Imparentato con la tombola, solo successivamente il gioco comincerà a svilupparsi negli States fino al 1929, dove raggiungerà la sua prima forma moderna.

Sebbene la base del gioco non sia cambiata, le dinamiche e le varianti in esso hanno continuato ad evolvere fino a quest’anno, dove si può dire che il miglior gioco di bingo online in Italia è qui adesso.

Con la possibilità di accesso a varie stanze, il gioco è di semplice comprensione anche per un principiante.

Nelle sale da Bingo online non è necessario mantenere la massima concentrazione. Un sistema automatico segnala a schermo i numeri delle cartelle, consentendo di concentrarsi anche su altri tipi di gioco.

Una realtà dalla facile accessibilità

In una sala virtuale si può giocare da ogni device con una connessione alla rete: smartphone, tablet, computer e anche Smart tv.

È possibile partecipare in qualsiasi momento: i server sono aperti 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Basta effettuare una registrazione e aprire un conto digitale.

Dei timer a schermo scandiscono la durata delle partite, con un’interfaccia grafica che dà la possibilità di seguire più stanze contemporaneamente.

Seguendo il flusso dei numeri estratti, acquistando più cartelle, o puntando alle stanze con pochi premi riscossi, si può aumentare la probabilità di vincere.

Inoltre è presente un palinsesto informativo con il numero delle cartelle disponibili e i premi a disposizione in ognuna delle stanze online.

È possibile divertirsi in totale relax

Poiché basato sulla semplicità, il gioco del Bingo trova il suo senso nella convivialità.

La parte centrale dell’esperienza consiste nel condividere un obbiettivo comune con altre persone. L’energia che c’è nel trovarsi, insieme a decine di giocatori ad attendere l’estrazione dei numeri.

Questa condivisione crea le premesse per appassionarsi, sentire l’evento a un livello più profondo e viverlo intensamente.

A differenza del poker, la parte competitiva tra i partecipanti è attenuata. Affidandosi all’estrazione di un numero, non ci sono avversari da sconfiggere, ma solo compagni con cui condividere il divertimento.

Grazie a queste sue caratteristiche, il Bingo è un gioco trasversale.

È adatto a quei giocatori che della scommessa amano la componente aleatoria. Piuttosto che la sconfitta di un nemico, è più piacevole contemplare la volontà del Destino.

In questo mondo non c’è un vantaggio assoluto. Anche acquistando molte cartelle in più stanze la vittoria non è mai assicurata.

Aiuta a mantenere una mente attiva

Nonostante l’immaginario comune veda il Bingo come un gioco statico e a tratti lento, esistono svariati studi che ne dimostrano l’utilità a livello cognitivo.

Le persone anziane, giocando a questo tipo di passatempi, risultano mentalmente più attive e rischiano meno di contrarre malattie della memoria. Riducono il livello di stress e sono più disposte all’attività fisica.

Inoltre, facendo attività portate all’interazione, aumenta anche il benessere sociale e psicologico. Persone con gli stessi interessi si riuniscono in gruppi, dando vita a comunità. La presenza di relazioni umane aumenta l’aspettativa di vita.

Regole da ricordare.

Differentemente dalla tombola, i punti possibili nel bingo sono di più.

Oltre alle chiamate equivalenti ad ambo, terna, quaterna e cinquina, in questo gioco viene premiato anche l’allineamento orizzontale dei numeri attraverso le cartelle.

Le chiamate di due, tre e quattro linee rappresentano un’ulteriore possibilità di vincita durante una patita.

Si fa Bingo quando si completa un’intera cartella.

A volte è presente la variante del Binghetto, ovvero l’assegnazione di una vincita alla seconda cartella che viene completata durante lo stesso gioco.

Infine nel gioco sono previsti anche i Jackpot. Questi sono premi speciali, fissi o esponenziali, che vengono assegnati quando si vince entro un certo numero di mosse.

In conclusione

Sebbene sia molto antico, il gioco del Bingo ha mantenuto vivo l’interesse di un gran numero di giocatori nel mondo, perfezionandosi nel tempo.

Per la natura del suo sistema, è un tipo di gioco che diminuisce la competizione e invita alla socializzazione.

L’impossibilità di chiamare un Bingo doppio e la divisione percentuale dei premi, rendono i giocatori alleati fra loro.

Le sale online eliminano i problemi fisici.