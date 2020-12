La tecnologia del gioco online del 2020

Le scommesse e il gioco sono due fenomeni che hanno accompagnato la storia umana e che tutt’ora ne rispecchiano la complessità e ne seguono i cambiamenti sociali ed economici. Dalla nascita e dal consolidamento di casinò, sale da gioco e sale slot (con le une caratterizzate da una quasi totalità di pubblico benestante e le altre due da un diffuso pregiudizio) si è passati a piattaforme di gioco online, facilmente accessibili a tutti, con slot gratis ed accesso rapido ai tavoli virtuali. Al centro di queste applicazioni ci sono avanzate tecnologie mirate alla sicurezza al fine di conquistare la fiducia del giocatore.

L’evoluzione del gioco d’azzardo

Sin dall’antichità le popolazioni hanno cercato di speculare sul futuro, talvolta per prevederlo come in meteorologia, talvolta per divertimento come nel caso delle scommesse: le prime testimonianze risalgono alla Cina del 2300 a.c. dove venivano utilizzate piastrelle di colore diverso per poter scommettere contro un avversario; nell’antico Egitto, vennero ritrovati i resti di un gioco, chiamato Senet, con cui si decideva il proprio destino nell’oltretomba.

Il gioco d’azzardo ha attraversato anni ed epoche, divenendo una fonte di intrattenimento trasversale praticata sia dai più che dai meno abbienti. Le differenze di classe non si manifestavano nella sostanza del gioco in sè quanto piuttosto nei luoghi in cui veniva praticato: in spazi di fortuna comunemente noti come bische clandestine, o in sfarzosi palazzi di nuova costruzione frequentati dalla più ricca borghesia, i casinò.

Maggiore sicurezza grazie alla tecnologia

Con l’avvento di internet, la pratica del gioco è divenuta ancor più universale, spostandosi su piattaforme online gratuite. Le app di casinò online non hanno sempre avuto vita facile: la nomea sinistra che ancora un po’ le contraddistingue è dovuta a precedenti attacchi informatici e a casinò fraudolenti. Ma ad oggi la concorrenza si gioca proprio sulle tecnologie per la sicurezza. Prendiamo per esempio una nota piattaforma virtuale come StarCasinò: tramite la crittografia SSL a 128 bit garantisce la sicurezza del server e dei dati dei singoli giocatori da attacchi esterni. Ha inoltre un meccanismo incorporato che consiste nella limitazione dei depositi settimanali e delle puntate. Anche il funzionamento dei vari giochi in sè, così come in tutti gli altri casinò online certificati AAMS, è governato da un sistema che genera lunghe sequenze alfanumeriche completamente casuali per determinare i numeri vincenti.

Molti casinò online, inoltre, stanno accettando bitcoin e questi, non essendo collegati ad una specifica persona, permettono un ottimo grado di privacy e sicurezza.