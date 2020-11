Mai più attacchi di panico: la soluzione con l’aiuto del mental coach Daniele Zavate

Dopo aver sofferto per molti anni di attacchi di panico ed aver toccato il fondo più volte, finalmente è riuscito a sconfiggerli e tornare ad una vita normale. Questa è il percorso virtuoso di Daniele Zavate. Come la maggioranza delle persone, aveva continuamente ansia e attacchi di panico, quasi ogni giorno e non ne usciva fuori. Poi un giorno, durante l’ennesimo attacco di panico accadde una cosa che gli cambiò la vita: si rese conto che un attacco di panico dipendeva da quello che uno pensava in quel momento o prima.

Così cercò il modo di cambiare i suoi pensieri e la sua mente, ed iniziò a studiare e cercare una soluzione a questo problema diffusissimo nella società contemporanea. Con molti dubbi iniziò a provare su se stesso alcune tecniche americane. Con grande sorpresa funzionarono e smise di avere attacchi di panico.



Daniele Zavate

Per chi volesse può leggere la sua storia completa sul suo sito: www.danielezavate.com

Decide di approfondire meglio e di studiare la tematica nei minimi dettagli. Così andò in America a studiare la PNL e l’Ipnosi, e ha ideato delle tecniche che sono infallibili contro gli attacchi di panico.



Le tecniche che Daniele Zavate utilizza sono molto simili alla Terapia cognitivo comportamentale.

In cosa consiste?

È caratterizzata da tre step:

il primo è di capire quali sono i pensieri che causano l’emozione e quindi fa iniziare l’attacco di panico.

il secondo è quello di capire quali sono le emozioni che creano il comportamento che il nostro inconscio ci fa avere.

ed infine I comportamenti rinforzano i pensieri, cioè se continuiamo a comportarci in quel modo le cose non cambieranno.

Così iniziò ad applicare queste tecniche americane e inizio ad avere risultati.

Dopo aver superato gli attacchi di panico decide di dedicare la sua vita ad aiutare altre persone a superare questo grande problema che condiziona la vita di moltissimi individui.

Adesso si occupa di aiutare le persone a sconfiggere gli attacchi di panico.

Tra le persone che si avvalgono della sua esperienza e delle sue tecniche, anche molti VIP italiani si sono fatti aiutare per superare gli attacchi di panico o fobie. Per chi volesse approfondire, e leggere la sua storia la può trovare al seguente sito web: www.danielezavate.com