Caltanissetta, post con auspici di morte per covid al Sindaco: bufera sui social

CALTANISSETTA – “Auguro il Covid a Roberto Gambino”. Un post su Facebook di un ragazzo nisseno M.S., noto per la sua esuberanza “social”, rivolto al primo cittadino di Caltanissetta ha scatenato una bufera sui social che probabilmente avrà anche strascichi legali. Il giovane è noto per le sue “provocazioni” sgarbiane ma, nell’occasione sicuramente oltre i… limiti.

Il giovane poco dopo ha scritto un nuovo post di dai toni ancor più netti: “Roberto Gambino continua pure a tenere le scuole aperte. Spero con tutto il cuore che sarai tu ad ammalarti di covid. Prego il buon Dio affinchè tu muoia”.

Il sindaco, sulla propria pagina facebook, ha inserito i due post con la didascalia “Sulla rete ho trovato questo, semplicemente vergognoso”.

Immediata la reazione della cittadinanza; in poche ore il post di Gambino è stato corredato da oltre 500 commenti di solidarietà, che poi si sono moltiplicati poichè in molti hanno scritto per “sostenere” il sindaco.

E’ giunta anche la “vicinanza” del viceministro Giancarlo Cancelleri: “La mia piena solidarietà a Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta. Critiche, punti di vista diversi, consigli, tutto ben accetto e sempre costruttivo e utile per il difficilissimo lavoro di amministrare una città soprattutto in questa situazione di emergenza sanitaria e non solo, ma queste parole sono vergognose, sempre! Augurare la morte non è mai libertà di pensiero”.

In mattinata, questa vicenda dai contorni anomali, ha avuto un ulteriore risvolto. L’autore delle minacce, con un video su fb, ha annunciato che “Querelò per diffamazione (reato) e chiederò in sede civile un cospicuo risarcimento. Per quanto riguarda Roberto Gambino, verrà querelato per violazione della privacy e per avermi messo alla gogna mediatica. Tengo a precisare che, nonostante la mia frase sia socialmente riprovevole, non corrisponde a reato alcuno”.