Caltanissetta. Anche quest’anno “Eduscopio” premia la formazione del Liceo scientifico “Alessandro Volta”.

CALTANISSETTA. Anche quest’anno la classifica “Eduscopio” delle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari premia la formazione del Volta: per la Fondazione Agnelli, il Liceo Scientifico di Caltanissetta primeggia per risultati nella provincia e nelle città limitrofe, presentandosi al territorio come scuola capace di creare condizioni per le quali gli studenti possono intraprendere con successo il passo successivo al diploma.

Nell’edizione 2020/2021 di Eduscopio, il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” si classifica al primo posto tra i Licei Scientifici presenti in un raggio di 30 Km da Caltanissetta, con un indice FGA, risultante dalla combinazione della media dei voti e dei crediti conseguiti dagli studenti nel primo anno di università, pari a 79,17/100.

In base ai risultati Eduscopio, l’84% degli studenti che hanno frequentato il Liceo Scientifico “Volta” si immatricola e supera il primo anno di Università a cospetto della media percentuale del 78% degli studenti delle scuole ad indirizzo scientifico della Regione Sicilia che ottengono questo risultato: il Volta si classifica quindi con ben 6 punti percentuali in più rispetto alla media dei Licei Scientifici siciliani. Tale risultato conferma l’ottimo lavoro svolto in questi ultimi anni dall’intera comunità scolastica e l’alto livello di qualità dell’Istituto, capace di fornire, grazie alle strategie didattiche innovative adottate nei curricoli ordinari e di potenziamento, solide basi culturali e un efficace metodo di studio.

Eduscopio è un progetto della Fondazione Giovanni Agnelli, Istituto indipendente di cultura e di ricerca nel campo delle scienze umane e sociali, con sede a Torino, che si propone di valutare i risultati universitari dei diplomati per trarne indicazioni di qualità sulle scuole superiori.