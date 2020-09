Nissa, l’ex Dg Arialdo Giammusso svela: “Squallidi giochi alle mie spalle e di Bognanni”

CALTANISSETTA – L’ex DG della Nissa Arialdo Giammusso, a meno di 48 ore dalle sue dimissioni (a cui sono seguite quelle del tecnico Angelo Bognanni”) torna ‘cripticamente’ a parlare del clima “velenoso” che si respirava, sin da luglio, in seno alla società Nissa.

Il noto imprenditore nisseno ha affidato ad un post su facebook le ‘sue’ verità: “Visto che la confusione può generare ricostruzioni in buona fede da parte della stampa ma che non corrispondono alla realtà, mi sa che inizierò a togliermi qualche sassolino (macigno) dalla scarpa.

Il primo: Bognanni non era in discussione per le sue qualità tecniche ma per squallidi giochi che alle sue e mie spalle venivano tramati fin dall’inizio della campagna acquisti nel mese di luglio! Auguro al presidente Ferreri ed al suo vice Savoja maggiori fortune e di affidare la Nissa ad un allenatore che abbia le stesse doti umani e tecniche di Bognanni.

Mi auguro soprattutto che la Nissa si circondi di persone di compravata integrità morale e non continui ad avvalersi della collaborazione, ufficiale o ufficiosa, di soggetti che in un passato recente hanno commesso gravissimi illeciti sportivi e che io, inascoltato, ho richiesto di allontanare dalla società (secondo motivo per cui sono andato via)!”.