Caltanissetta. E’ nato il grippo di Azione. Saranno coordinatori Aldo Scichilone e Salvatore Licata.

A Caltanissetta nasce il gruppo di Azione che vede come riferimento nazionale Carlo Calenda.

A coordinare questa nuova realtà politica nissena saranno Aldo Scichilone e Salvatore Licata (nella foto).

Il percorso politico avviato con la partecipazione alle ultime amministrative di Orgoglio Nisseno si rafforza e si dà una prospettiva ambiziosa grazie all’accordo tra le due realtà politiche. Giustizia sociale e certezza del diritto, sanità e servizi socio-sanitari, intesi come servizi primari al cittadino e non come strumenti elettorali, agricoltura ed industria come fonti imprescindibili di lavoro e sviluppo, infrastrutture ed, in particolare, vie di comunicazione provinciali, turismo ecosostenibile, sono argomenti centrali, soprattutto nelle nostre realtà, ma scandalosamente assenti nelle agende delle rappresentanze politiche nissene.

Azione, affiancato da Orgoglio nisseno, intende promuovere un dibattito politico, oggi carente, e contribuire concretamente a rialimentare la speranza per un futuro possibile anche nel nostro umiliato territorio.