Acquaviva Platani, Fabio Iacoe Turco nominato referente di Idea Sicilia

Fabio Iacoe Turo riconferma la sua adesione a “IDEA SICILIA”, movimento politico fondato dall’assessore regionale all’istruzione e formazione professionale di Roberto Lagalla.

Sarà il referente ad Acquaviva Platani.

A nominarlo è stato il coordinatore provinciale Angelo Bellina in collaborazione con Salvatore Giglia.

Fabio Iacoe Turo, Avvocato, per 10 anni Consigliere Comunale che nelle ultime elezioni regionali ha sostenuto il candidato della lista di IDEA SICILIA, facendo ottenere ad Acquaviva Platani una delle percentuali di consensi più alte della provincia di Caltanissetta.

Avrà il compito di far crescere il movimento politico coinvolgendo e aggregando forze sane, capaci di organizzarsi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che vedranno IDEA SICILIA presente con propri candidati, per rafforzare l’area moderata di centro.



Un centro moderato capace di raccogliere le anime cattoliche, liberali e che possa fortemente incidere in futuro nella politica locale e nazionale.

Con Angelo Bellina – afferma Fabio Iacoe Turo – mi lega una fraterna amicizia e stima, stima che nutro per il suo modo di operare e fare politica caratterizzato da un assiduo e continuo contatto con il territorio al servizio dei bisogni della gente.

Per questa ragione, con Angelo Bellina proseguo sulla strada di un percorso politico già iniziato due anni addietro.

Ho conosciuto Fabio Iacoe Turo – dice Bellina – alcuni anni fa, è stato in passato un mio stretto collaboratore, un giovane molto preparato, con una decennale esperienza istituzionale, molto stimato nel suo territorio, sicuramente una valida risorsa per il nostro movimento politico che continua a crescere sempre di più.



A settembre, in presenza del leader regionale Roberto Lagalla si svolgerà una convention di IDEA SICILIA.

In quella occasione sarà nominato il direttivo con il Presidente e i vicecoordinatori dell’area nord e sud della provincia.

Sono molto soddisfatto – dice Lagalla – per la continua crescita del nostro movimento in tutta la provincia di Caltanissetta.

Voglio congratularmi con il mio amico coordinatore provinciale Angelo Bellina per il costante lavoro svolto giornalmente sempre in giro per la provincia.

A settembre sarò a Caltanissetta per presiedere l’assemblea provinciale e programmare i prossimi appuntamenti elettorali, IDEA SICILIA sarà presente con propri candidati.