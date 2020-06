La storia di una lite in famiglia raccontata con termini non appropriati: le scuse del Fatto Nisseno

Il 30 agosto del 2014, il Fatto Nisseno ha pubblicato un articolo che raccontava di una lite in famiglia tra un nonno ed un nipote degenerata in un’aggressione del nipote nei confronti del nonno. I fatti furono accertati dai Carabinieri di Troina che arrestarono il ragazzo all’epa 22enne. Furono gli stessi Carabinieri che diffusero un comunicato stampa che diventò fonte per diverse Agenzie che ripresero l’accaduto. Il Fatto Nisseno pubblicò un’agenzia dell’Ansa usando nel titolo, con riferimento all’aggressore l’aggettivo “degenerato” e l’aggettivo “criminale” nel corpo dell’articolo. La testata “il Fatto Nisseno” si scusa con il giovane Trovato Saluzzo Emanuele in relazione all’utilizzo dei due aggettivi.

In particolare, il giovane Trovato Saluzzo Manuele (all’epoca dei fatti 22 anni), è caduto nelle provocazioni, perpetrate dal nonno paterno in un lungo lasso di tempo, tanto che il 28/08/2014, dopo l’ennesima provocazione, ne è scaturita una vera e propria lite a seguito della quale il nonno, Trovato Saluzzo Silvestro, ha riportato lesioni in un primo momento ritenute gravi, e successivamente derubricate in lesioni lievi;

Trovato Saluzzo Manuele fu tratto in arresto, il giorno successivo, il 29/08/2014, fu rimesso in libertà con obbligo di firma innanzi ai Carabinieri di Troina;

Successivamente alla pubblicazione dell’articolo, il Giovane Trovato Saluzzo Emanuele lamentò l’illegittimità delle suddette espressioni, poichè furono usate fuori dal contesto della lite, espressioni verbali che davano “giudizi di valore”, che prescindevano dalla dinamica come accertata dai Carabinieri e perciò non rispettano il principio della continenza del diritto di cronaca, offendendo, puramente e semplicemente, la propria dignità, tenuto conto che trattasi di persona non certamente dedita ad attività delinquenziale, incensurata, ragazzo docile e di buona famiglia, come è noto nello stesso paese in cui vive. Alla luce di quanto sopra, il Fatto Nisseno.it ritiene errate le valutazioni sul giovane Trovato Saluzzo fatte a suo tempo, atteso che certamente trattasi di soggetto non degenerato e criminale, ma di un bravo ragazzo, che solo per la subita reiterata provocazione, perdendo la pazienza, si è ritrovato in una lite famigliare, mai voluta.