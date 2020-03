Coronavirus, dati Asp Caltanissetta: nel nisseno 54 casi, 3 nuovi contagi. Il report dettagliato

CALTANISSETTA – Bollettino Asp che giunge puntualmente e minuziosamente aggiornato alle 19.19 e lieve difformità con il dato della Regione: per l’azienda sanitaria nissena 54 casi, per la Regione 50 (bollettino delle ore 17.19).

Il direttore dell’Asp, Alessandro Caltagirone, sviscera i dati: “Invariato il numero di pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive presso l’ospedale Sant’Elia.

Il dato dei domiciliati risultati positivi al test si incrementa di 1 unità (residente a Caltanissetta). Si trovano a casa in sorveglianza attiva ed in condizioni non meritevoli di ricovero.

Confermato il sospetto diagnostico del paziente ricoverato in Terapia Intensiva, proveniente da Serradifalco che, dopo l’effettuazione del nuovo test di bronco-aspirato, è risultato positivo al coronavirus.

Si incrementa altresì di 1 unita il dato relativo ai ricoverati fuori provincia”.

Ecco il report dettagliato in provincia.

Caltanissetta, 28 i contagiati. 1 nisseno è ricoverato presso l’ospedale S.Elia in terapia intensiva, 6 in malattie infettive, 17 in quarantena domiciliare, 3 ricoverati in nosocomi di altre province, 1 deceduto.

San Cataldo, 10 casi: 4 in malattie infettive e 4 si trovano presso le loro abitazioni; due morti

Gela, 2 positivi: entrambi in quarantena

Niscemi: 2 positivi presso le loro abitazioni ed 1 ricoverato in altro presidio

Serradifalco, 3: uno ricoverato in terapia intensiva e due in malattie infettive.

Al S.Elia sono inoltre ricoverati 5 pazienti provenienti dall’agrigentino (1 guarito).

Riesi un morto.