In Terza Categoria prosegue la marcia vincente della capolista Atletico Villalba che ha superato 0-3 il Lagoreal Enna. Di Milano, Musarra e Diliberti le reti della capolista villalbese che s’è confermata gran protagonista in questo campionato. Vittoria esterna importante per il Serradifalco che ha battuto fuori casa il Gela con un gol di Rizzo. Una vittoria fondamentale per i falchetti che sono così saliti al terzo posto in classifica agganciando proprio il Gela a quota 19. Per il resto spettacolare il pari 2-2 tra Marco Pantani e Real Nissa con reti nissene di Mendola e Cusimano, mentre il Cus Eschilo Pegaso Gela ha vinto 0-3 sul campo della Sicilianamente Montedoro. Infine, mentre l’Accademia Mazzarinese ha superato 3-0 la Buterese, invece il Niscemi s’è aggiudicato il derby cittadino con la Nuova Niscemi grazie al gol di Roselli. In classifica Atletico Villalba a 28 punti, segue il Niscemi a 22, Serradifalco e Gela a 19, Accademia Mazzarinese a 17, Buterese a 13, Real Nissa a 12, Marco Pantani Villarosa a 10, Nuova Niscemi a 9, Cus Eschilo Pegaso a 8, Lagoreal Enna e Sicilianamente Montedoro chiudono a 4 punti.