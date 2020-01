Elezioni regionali, Giancarlo Cancelleri: "M5s ha fallito, ora correggere rotta" - Il Fatto Nisseno

“Domenica il Movimento 5 stelle ha fallito, ha perso il mordente sul territorio e con grande sincerita’ adesso e’ il momento di analizzare ogni errore. Il risultato di ieri certifica la necessita’ di una riorganizzazione interna e il processo dei facilitatori gia’ avviato da Luigi Di Maio si rivela quanto mai piu’ urgente”. Lo afferma il viceministro ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri, leader del M5s in Sicilia. “Questo dato calante – scrive su Facebook – sono convinto possa essere percepito come grande stimolo per gli Stati generali gia’ in programma. Questo fallimento deve essere adesso una grande opportunita’ per determinarsi a correggere e fare meglio”.

“Cio’ che conta di piu’ adesso, secondo Cancelleri, “non e’ chi, ma cosa e come. Siamo il movimento che ha cambiato per sempre il volto della politica italiana. Reddito di cittadinanza, quota 100, il taglio delle pensioni d’oro, il decreto dignita’, la legge salvamare, la legge anticorruzione, l’abolizione della prescrizione, il taglio del cuneo fiscale, l’aumento degli stipendi dei vigili del fuoco…, sono oggi realta’ perche’ il Movimento 5 stelle e’ al Governo di questo Paese”.

Conclude Cancelleri: “Siamo il movimento a cui gli italiani hanno dato la loro fiducia. Siamo il movimento che adesso deve ritrovare la fiducia in se stesso e deve mettere in campo le migliori energie per realizzare idee nuove e una grande visione di Paese che gli italiani, tutti, meritano di avere”.