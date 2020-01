Elezioni Regionali. Il M5s 'affonda', Crimi "Non ci arrendiamo ma bisogna restare uniti" - Il Fatto Nisseno

“Il voto delle regionali ha sempre visto il Movimento raccogliere risultati inferiori rispetto alle tornate nazionali, ma va riconosciuto che in Calabria ed Emilia Romagna i risultati sono stati inferiori alle aspettative. Questo pero’ non ci induce ad arrenderci: semmai e’ vero il contrario”. Lo scrive il capo politico reggente di M5s, Vito Crimi, su Facebook. “Abbiamo gia’ avviato il lavoro di organizzazione che ci consentira’ un maggiore coordinamento e ci permettera’ di essere piu’ presenti sui territori. Sara’ fatica e sudore, ma so che siamo in grado di farlo. A una condizione: quella di restare uniti, di non lasciarsi irretire da facili sirene, di ricordare sempre quali sono gli obiettivi e le motivazioni che ci hanno portati nelle istituzioni e alla guida del Paese. A volte ci si trova a dover scegliere tra il consenso e il bene dei cittadini, non sempre le due cose coincidono”, osserva. “C’e’ la ricerca del facile consenso, quello di chi ad agosto fugge dalle responsabilita’ che si era assunto nei confronti dei cittadini italiani. E poi c’e’ il consenso guadagnato con il sudore, che richiede tempo, pazienza e resistenza. Il consenso che arriva solo attraverso il lavoro incessante, la progettualita’ a medio e lungo termine, la capacita’ di immaginare e costruire il nostro futuro. Abbiamo sempre scelto la seconda strada, lavorando per introdurre finalmente quelle misure di equita’ e giustizia sociale che il nostro Paese attendeva da decenni”, nota.