Chi può dirsi indifferente al divertimento del gioco della roulette? Non è infatti un caso che la roulette sia indicata come l’unica vera regina del casinò, un gioco ormai senza tempo che sembra non passare mai di moda e che riesce ad intercettare ogni tipo di giocatore, dal professionista al semplice appassionato.

Sono davvero tante le emozioni che si provano nel momento in cui la pallina della roulette inizia a girare vorticosamente e tutti i giocatori del tavolo attendono speranzosi che possa fermarsi sul proprio numero fortunato.

Le regole della roulette, d’altronde, sono molto semplici e questo è un motivo di sicuro successo per il gioco: bisogna puntare su uno o più numeri presenti sul tabellone e attendere che la fortuna faccia il suo corso. Ovviamente esistono tante altre tipologie di puntata, più o meno complesse, ma la vincita sul numero pieno è la più alta e paga 35 volte la posta scommessa.

Tra le altre tipologie di puntata ricordiamo anche le più famose del Rosso/Nero, Pari/Dispari, le tre dozzine, i numeri Manque (numeri da 1 a 18) e i numeri Passe (da 19 a 36) e così via. Il tabellone è infatti composto da ben 37 caselle, 36 numeri totali (da 1 a 36) più la casella verde dello zero (0).

Questa composizione del tabellone è quella della roulette classica, ovvero della roulette francese che è anche quella più diffusa sia nei casinò tradizionali, i casino fisici per intenderci, sia all’interno dei casino online.

Non tutte le roulette però hanno le stesse regole o la stessa composizione. Esistono numerose varianti di gioco, ma la più grande differenza della roulette francese è senza dubbio con la roulette americana.

Cosa divide principalmente le due tipologie di roulette? La presenza di 38 caselle di gioco e non 37. Mentre la roulette classica ci consente di puntare su 36 numeri del tabellone più lo zero, nella roulette americana viene aggiunta un’opzione in più: quella del doppio zero (00). La casella del doppio zero è inserita sul tabellone immediatamente accanto a quella dello zero e prevede il medesimo pagamento di un numero normale.

Data la sua sempre maggiore diffusione all’interno dei casino tradizionali, anche online numerosi operatori di gioco hanno inserito la roulette americana nella loro offerta, in modo da aumentare ulteriormente il divertimento e il brivido del gioco per tutti i partecipanti al tavolo.