Aiutare i bambini a familiarizzare con le lingue straniere imparando a parlarle e comprenderle bene. Un obiettivo che il circolo didattico Leonardo Sciascia, guidato dalla dirigente Giuseppa Mazzarino, persegue ormai da oltre 15 anni.

L’istituto di infanzia e primaria di via Colajanni è sede di esami dell’istituto certificatore Trinity College e, ogni anno, prepara e presenta circa 70 studenti delle classi IV e V per ottenere la certificazione di livello 1 e 2.

“In classe, durante le ore di inglese, utilizzando un approccio ludico, cerchiamo di incoraggiare la comprensione e l’esposizione in lingua in tutti i nostri allievi – ha spiegato la coordinatrice del progetto Francesca Ippolito – . Tra loro selezioniamo chi, per interesse e attitudine, desidera approfondire lo studio della lingua straniera e sostenere l’esame”.

Professionalità e formazione continua sono due attitudini richieste ai docenti coinvolti nel Trinity College. Per poter essere dei buoni istruttori, infatti, è necessario che anche gli insegnanti seguano dei corsi di aggiornamento mirati. Seminari che, proprio perché impostati come una chiacchierata tra colleghi per uno scambio di vedute sul programma e sul materiale multimediale, vengono definiti “Trinity coffee”. Per il territorio di Caltanissetta, l’ente certificatore nazionale ha scelto di svolgere questo incontro alla Leonardo Sciascia. Ann Bennett, Robert Sherman e Jessica Illiano, docenti formatori della struttura nazionale, la scorsa settimana hanno tenuto il corso ai 30 docenti di ogni ordine e grado provenienti da Caltanissetta, Gela, Mussomeli e Pietraperzia.

“Per noi è stato un onore ospitare il corso e accogliere i colleghi – ha raccontato l’insegnante Sandra Ginevra -. È stata un’occasione interessante di confronto e uno stimolo per spronarci a estendere il nostro progetto di potenziamento linguistico e includere un maggior numero di allievi di differente età”.

La dirigente Mazzarino ha anticipato che, per l’anno scolastico 2020/2021, verrà avviato il Trinity Stars. Si tratta di un percorso dedicato agli alunni della scuola dell’infanzia. I bambini, giocando, inizieranno ad abituare l’orecchio all’ascolto e a creare il proprio vocabolario linguistico. Questa strategia, che prevede una performance finale in sostituzione dell’esame, consentirà di anticipare il percorso formativo di certificazione e, in prospettiva, prevedere di poter concludere il ciclo di studi della scuola primaria con una competenza superiore a quella che già viene acquisita dagli studenti.